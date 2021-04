Mirantis Container Cloud ondersteunt nu ook VMware

Kubernetes-specialist Mirantis heeft zijn Mirantis Container Cloud-platform onlangs een flinke update gegeven. Onder meer wordt nu ook VMware ondersteund.

Met de nu uitgebrachte vele updates van het Mirantis Container Cloud-platform kunnen bedrijven kunnen bedrijven met het Mirantis-platform nog makkelijker op containers en virtuele machines gebaseerde cloudomgevingen bouwen en draaien waar zij maar willen. Bovendien zijn al deze omgevingen met elkaar consistent.

Mirantis Container Cloud-platform

Het platform zorgt er onder meer voor dat bedrijven op schaal productieklare Kubernetes kunnen uitrollen en beheren op meerdere infrastructuuromgevingen, zodat multi-cloud makkelijker, efficiënter en betrouwbaarder valt te gebruiken. Dit leidt dan weer tot minder benodigd en specifiek opgeleid personeel.

Functionaliteit van het Mirantis Container Cloud-platform omvat onder andere workload- en automatiseringsportabiliteit tussen on-premises datacenters en publieke cloudomgevingen, single points of integration voor geautomatiseerde cluster provisioning en self-service-oplossingen voor ontwikkelaars.

Ondersteuning voor VMware

Binnen de nu uitgebrachte updates is de ondersteuning voor VMware min of meer de belangrijkste. Met de algemene beschikbaarheid van deze ondersteuning kunnen bedrijven Mirantis Container Cloud zelf uitrollen, schalen en in de gaten houden in op VMware gebaseerde on-premises datacenters, n public cloudomgevingen als AWS, OpenStack, Equinix Metal op bare metal in het eigen datacenter of in een edge-omgeving. Deze controle geldt ook het lifecyclebeheer van Mirantis Kubernetes Engine, het voormalige Docker Enterprise, clusters.

Een andere belangrijke update richt zich ook op de hierboven genoemde Mirantis Kubernetes Engine. Vooral krijgt deze Kubernetes-distributie nu meer security in de vorm van two-factor authenticatie.

Blijvende ondersteuning voor Docker containers

Mirantis geeft daarnaast aan dat de Mirantis Kubernetes Engine, ondanks de mededeling van Kubernetes dat na v1.23 van Kubernets Docker-containers niet meer worden ondersteund, dat de Docker-ondersteuning blijft bestaan. Klanten die deze containers gebruiken, zijn zich er met de Mirantis Kubernetes Engine van verzekerd dat het onderdeel Dockershim van Kubernetes blijvend zal worden ondersteund. Het Dockershim-onderdeel van Kubernetes zorgt ervoor dat het containerplatform ook Docker-containers mogelijk maakt.

Verder krijgt met de updates van het Mirantis Container Cloud-platform de Mirantis Secure registry, naast andere updates, nu ondersteuning voor Helm charts. Hierdoor wordt onder andere de volledige Helm-repository en – ‘linting’-functionaliteit volledig toegankelijk via de Mirantis Secure registry.

