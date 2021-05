AWS lanceert nieuwe containerbeheertool App Runner

AWS heeft onlangs een nieuwe oplossing voor het beheren van containers en bijbehorende API’s gelanceerd. AWS App Runner moet deze werkzaamheden voor ontwikkelaars vereenvoudigen.

Het gebruik van containers en containeromgevingen blijft onverminderd populair, dus lanceert AWS opnieuw een volledig beheerde dienst die het beheer moet versimpelen. De komst van AWS App Runner helpt volgens de techgigant ontwikkelaars met het twee keer zo snel bouwen, draaien en uitrollen van op containers gebaseerde applicaties en bijbehorende API’s.

Volledig beheerde dienst

De beheerde dienst zorgt onder meer voor het beheer van de onderliggende infrastructuur en het containerorkestratieplatform. Hierdoor kunnen ontwikkelaars hun applicaties met enkele muisklikken snel in productie brengen.

AWS App Runner biedt hiervoor diverse tools die de op containers gebaseerde applicaties automatisch op iedere platform laten draaien en tot op detailniveau inzicht geven in de onderliggende infrastructuur, de load balancing en de encryptie van het netwerkverkeer. Dit neemt dan veel complexiteit weg, zodat ontwikkelaars zich meer kunnen focussen op hun kerntaken.

Functionaliteit AWS App Runner

Concreet hoeven ontwikkelaars alleen hun source code, container image of een ontwikkelpipeline naar de beheerde tool up te loaden. AWS App Runner zorgt er dan automatisch voor dat de betreffende applicatie wordt uitgerold. Hiervoor verzorgt de tool de benodigde load balancing en kan de applicatie on-demand opschalen.

Daarnaast wordt constant de ‘gezondheid’ van de applicatie in de gaten gehouden. Deze activiteiten worden ook voor containergebaseerde API’s uitgevoerd, zodat de ontwikkelaars zich helemaal niet bezig hoeven te houden met het beheer van servers of clusters.

AWS App Runner is nu in diverse AWS-cloudregio’s beschikbaar. De kosten van AWS App Runner zijn gebaseerd op de hoeveelheid per applicatie gebruikte rekenkracht en geheugenbronnen.

