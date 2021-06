EnGenius Cloud ondersteunt nu ook Facebook Wi-Fi

EnGenius Technologies, dat bekend staat om zijn netwerkoplossingen, heeft aangekondigd dat zijn Engenius Cloud Solution dienst vanaf nu ook Facebook Wi-Fi ondersteunt. Deze nieuwe integratie geeft kleine en middelgrote ondernemingen een aanvullende manier om de customer engagement te verhogen.

Met EnGenius Cloud Solution kunnen klanten onder andere hun draadloze netwerken overzichtelijk managen en troubleshooten wanneer dat nodig is. Nu de dienst ook Facebook Wi-Fi ondersteunt, hebben aangesloten klanten een makkelijke manier om hun bezoekers een internetverbinding voor gasten aan te bieden, terwijl ze meteen hun eigen social media kanalen onder de aandacht brengen. Zo kunnen bezoekers van bijvoorbeeld evenementen of cafés eenvoudig gebruikmaken van internet door in te loggen met hun Facebook of Instagram account. Het bedrijf heeft hierbij de mogelijkheid om de duur van de verbinding te beperken en de eigen Facebook of Instagram pagina te integreren in het inlog-proces. Dit zou mogelijk de engagement kunnen vergroten en zorgen voor een groei in organisch social media verkeer.

Insights klantendata

Een ander voordeel van Facebook Wi-Fi voor bedrijven is de mogelijkheid om bepaalde klantendata in te zien. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bekijken hoeveel mensen gebruikmaken van Facebook Wi-Fi. Hierbij zou ook gekeken kunnen worden naar nieuwe of eenmalige logins en terugkerende bezoekers. Met deze gegevens zouden ondernemingen mogelijk bepaalde knopen kunnen doorhakken met betrekking tot hun Facebook en Instagram profielen.

“We zijn blij om Facebook Wi-Fi als onderdeel van onze EnGenius Cloud Solution aan te bieden,” zegt MC Leo, EnGenius general manager. “Facebook Wi-Fi voorziet kleine bedrijven van een makkelijke manier om een Wi-Fi startpagina voor hun bezoekers te maken.”

Om gebruik te maken van de nieuwe feature kunnen Cloud Solution klanten via de EnGenius Cloud To-Go app een plug-en-play access point installeren. Dat zou volgens EnGenius een klus zijn van enkele minuten.

Tip: Facebook gebruikt Expire-Span om AI-modellen beter te maken