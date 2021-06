Dell Technologies introduceert Omnia-softwaresuite voor HPC-workloads

Dell Technologies heeft onlangs de open-source softwaresuite Omnia geïntroduceerd, waarmee klanten vanuit een enkele omgeving hun high-perfomance computing (HPC) workloads kunnen beheren. Vooral om deze workloads sneller uit te rollen via Kubernetes of Slurm.

De introductie van de open-source Omnia softwaresuite -ontwikkeld in samenwerking met Intel en de Arizona State University- moet klanten het beheer en de uitrolmogelijkheden van specifiek HPC-workloads nog makkelijker maken. Denk hierbij aan veeleisende workloads voor AI en data analytics.

Functionaliteit Omnia softwaresuite

De softwaresuite maakt het klanten mogelijk een enkele pool van flexibele datacenterbronnen die verschillende workloads aan kunnen te creëren. Concreet bestaat de Omnia softwaresuite uit een set van Red Hat Ansible playbooks of blauwdrukken- voor het automatiseren van taken zonder menselijke tussenkomst. Deze blauwdrukken kunnen worden gebruikt voor het versnellen van de uitrol van de HPC-workloads die worden beheerd via Kubernetes of via de open-source taakplanner voor Linux- en Unix-omgevingen Slurm. Ook doet de software dit voor library frameworks, diensten en applicaties.

Omnia doet dit door automatisch een bepaalde software-oplossing uit te rollen op iedere server die voor de specifieke HPC-workload is toegewezen. Hierdoor kunnen de HPC-workloads, zoals voor simulaties of neurale netwerken voor AI en in-memory graphics processing voor data analytics snel worden verwerkt. Dit zorgt er dan weer voor dat onderzoek sneller plaats kan vinden.

Tip: Een effectiever en creatiever bedrijf dankzij IT-transformatie

Overige uitbreiding HPC-aanbod

Naast de introductie van Omnia, breidt Dell Technologies zijn HPC-aanbod ook uit met verdere ondersteuning van zijn HPC on Demand-diensten voor onder meer gevirtualiseerde VMware-omgvingen. Denk daarbij aan VMware Cloud Foundation, VMware Cloud Director en VMware vRealize Operation. Hierdoor kunnen klanten nu ook hybrid cloudomgevingen gebruiken voor hun HPC-werkzaamheden.

Voor deze uitbreiding van het HPC-aanbod wordt ook nog de hardware van het PowerEdge-serverportfolio versterkt. Dit door nu ook de Nvidia A30 en Nvidia A10 Tensor Core GPU’s als optie te leveren voor de PowerEdge R750, R750xa and R7525 servers.

Tip: Dell Technologies wil High Performance Computing ‘democratiseren’