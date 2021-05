Een effectiever en creatiever bedrijf dankzij IT-transformatie

Door slim gebruik te maken van IT, kan een bedrijf creatiever en productiever worden. Dat was eigenlijk altijd al wel het geval, maar de Covid-19-pandemie heeft de noodzaak voor transformatie in een stroomversnelling gebracht. Een relevante vraag hierbij is hoe je de verandering het best teweeg kan brengen.

Om beter zicht te krijgen op IT-gerelateerde bedrijfsvisies en -zorgen in Europa, besloten Dell Technologies en Intel onderzoek te doen. Uit het onderzoek blijkt welke invloed de pandemie op Nederlandse organisaties heeft, hoe infrastructuurverandering eruit ziet, welke nieuwe kansen er zijn en hoe er tegen technologiegolven aangekeken wordt. Over het algemeen is er een beeld van modernisering over de hele linie te zien. Het verschilt echter op welke manier organisaties meer efficiëntie en creativiteit met behulp van IT denken te realiseren. Aan de volgende drie methodes wordt het meest gedacht:

Het verbeteren van de infrastructuur, zoals servers en netwerken Een strategische overstap op cloud computing Hulpmiddelen voor conferencing, schermdeling of groepscommunicatie

Uiteindelijk zijn er allerlei manieren om de organisatie verder te brengen. Door onderstaand formulier in te vullen, download je het onderzoek waarin Dell Technologies en Intel er verder op ingaan.