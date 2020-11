Dell Technologies wil High Performance Computing ‘democratiseren’

Dell Technologies wil High Performance Computing (HPC) en het gebruik van AI voor meer eindgebruikers en use cases mogelijk maken. Dit is de kern van een nieuwe strategie van de techgigant, meldt ZDNet.

Dell Technologies wil, volgens de techwebsite, dat HPC en daarmee ook AI voor meer gebruikers, of dit nu grote of kleine bedrijven zijn, en meer use cases beschikbaar maken. Hiervoor heeft de techgigant een strategie in drie stappen ontwikkeld die dit uiteindelijk moet bereiken.

Driestappenplan Dell Technologies

Dell Technologies gaat in eerste instantie zelf en via samenwerkingen nog meer kennis opdoen op het gebied van HPC en daarmee innovatie stimuleren. Daarnaast wil de techgigant HPC en AI ‘democratiseren’. Zodat ook middelgrote en kleinere bedrijven ook de wetenschap, de technologische ontwikkeling en analytics die deze systemen bieden, kunnen gebruiken en daardoor groeien. Tot slot wil Dell Technologies hiervoor een robuust portfolio bieden van HPC-systemen en -diensten.

Nieuwe HPC-oplossingen en -diensten

Om deze strategie kracht bij te zetten, heeft de techgigant inmiddels ook een aantal nieuwe HPC-oplossingen en -toepassingen gepresenteerd. Deze producten en diensten zijn specifiek ontworpen voor use cases als genetisch onderzoek, digital maakprocessen en AI.

De nu gelanceerde Ready Solution for HPC Genomics-systemen zijn ontworpen om genetische analyses om te zetten in productie. Bijvoorbeeld hoe genetische informatie kan helpen bij het ontwikkelen van en vaccin voor de huidige COVID-19 crisis. De Ready Solution for Digital Manufacturing-oplossingen, die worden gecombineerd met Altair Hyperworks Unlimited, zijn specifiek ontwikkeld voor het doen van simulaties en productontwerp.

Verder helpen HPC- en AI-as-a-Service-oplossingen van Dell Technologies bedrijven bij het beheer van diensten, hosting, co-locatie en het hebben van on-demand HPC-infrastructuurbronnen. Hierbij wordt samengewerkt met DXC Technology, R Systems en Verne Global.

