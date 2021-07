Eerste prijskaartje Windows 365 Cloud PC uitgelekt

Recent introduceerde Microsoft zijn aankomende Windows 365 Cloud PC-oplossing. Inmiddels is ook een eerste indicatie van de kosten van de cloud pc-oplossing uitgelekt.

Onlangs heeft Microsoft zijn Windows 365/Cloud PC-dienst onthuld. Concreet kunnen klanten met deze dienst een volledige Windows 10/11-omgeving als clouddienst afnemen. De dienst is eigenlijk een cloud pc waarmee klanten applicaties en documenten naar ieder device kunnen streamen. Hiermee kunnen medewerkers vanuit een browser op afstand inloggen op hun kantoor-pc. Zij krijgen dan op hun eigen device de volledige gebruikerservaring van hun kantoor-pc, en toegang tot alle applicaties en bestanden.

Windows 365 werkt op Windows-pc’s, macOS-devices, iOS-devices, Android-devices en via het internet. De beste gebruikservaring is wel voor Windows-desktops. Voor deze devices zal functionaliteit als het ondersteunen van meerdere beeldschermen, Teams Av redirection, bescherming tegen screen capture en Startmenu-integratie exclusies beschikbaar zijn.

Varianten en configuraties

Verder komt Windows 365 in een tweetal varianten, Business en Enterprise. Binnen deze varianten zal de oplossing in verschillende configuraties worden aangeboden. Vanaf 2 augustus, de aangekondigde startdatum van de dienst, is in ieder geval nu een enkele configuratie beschikbaar, geeft techsite ZDnet aan.

De gepresenteerde configuratie is gebaseerd op 2vCPU, 4GB of RAM en 128 GB aan storage. Deze configuratie wordt aangeboden aan klanten met 300 of meer medewerkers. De configuratie ondersteunt verder desktop-versies van verschillende Office-applicaties, Outlook en OneDrive. Ook ondersteunt het de desktop-versie van Microsoft Teams; Visual Studio, Power BI en Dynamics 365. Verder krijgen klanten virtuele toegang en beheermogelijkheden voor hun Cloud PC-oplossing.

Microsoft is van plan nog meer verschillende configuraties aan beide portfolio’s toe te voegen. De configuraties starten waarschijnlijk met een 1vCPU-/2GB RAM- en 64 GB aan storage-aanbod voor eindgebruikers met mindere behoeftes, zoals voor callcenter agents of andere ‘frontlijn’ werkers. Ook is deze configuratie geschikt voor gebruik in het onderwijs of voor alleen toegang tot CRM-informatie. Aan het andere eind is er een 8 vCPU-, 32 GB RAM- en 512 GB aan storage-configuratie voor softwareontwikkelaars, engineers, content creators en contentontwerpers.

Prijskaartje uitgelekt

Inmiddels is ook het prijskaartje van eerst gepresenteerde configuratie uitgelekt; ongeveer 26 euro (31 dollar) per maand. Andere configuraties krijgen volgens de techgigant natuurlijk een eigen prijs, schrijft ZDnet.

Natuurlijk is er ook een addertje onder het gras. De kosten voor Cloud PC staan los van andere Microsoft-licenties. Om Windows365/Cloud PC te kunnen gebruiken moeten klanten wel een zakelijke Enterprise Windows-licentie hebben. Dit betekent dat bedrijven minimaal moeten beschikken over M365 Business Premium E3, E5 or Windows 10 Enterprise E3/E5/VDA.