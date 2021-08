Salesforce updatet zorgoplossing Health Cloud

Salesforce heeft nieuwe functionaliteit toegevoegd aan zijn zorgoplossing Salesforce Health Cloud. De update moet meer backofficefunctionaliteit en tools voor zorg op afstand bieden.

Met de oplossing Salesforce Health Cloud wil de CRM-gigant zorgorganisaties vontzorgen voor het administratieve gedeelte van gezondheidszorg. De oplossingen in dit portfolio richten zich vooral op het ondersteunen van zorgverleners en aanverwante bedrijven, om hun processen digitaal te optimaliseren, zodat zij uiteindelijk aan patiënten de beste zorg kunnen leveren.

In Salesforce Health Cloud combineert de CRM-gigant diverse tools. Denk aan oplossingen van dochterondernemingen Mulesoft en Tableau, maar ook bijvoorbeeld het Customer Data Platform, Salesforce Maps, B2C Commerce en Salesforce Order Management.

De combinatie van de tooling moet uiteindelijk het hele medische administratieve proces omvatten, van de check-in, het regelen van de behandelingen, tot aan de medicatielevering en het ontslag. Inmiddels omvat het portfolio al oplossingen voor toegang tot zorg, het plannen van afspraken en testen, communicatie naar patiënten, zorgcoördinatie en andere patiëntendiensten.

Viertal nieuwe features

De uitgebrachte updates bestaan concreet uit een viertal nieuwe diensten. Met Remote Patient Exception Monitoring for Health Cloud breidt de dienst uit naar patiëntenzorg op afstand. De tool biedt een centraal dashboard waarmee zorgleveranciers een gepersonaliseerde verbinding kunnen maken met patiënten en hun gezondheid op afstand in de gaten kunnen houden, zonder dat de patiënt naar de praktijk of het ziekenhuis hoeft te komen.

Met Intelligent Appointment Management for Health Cloud kunnen zorgverleners nu afspraken inplannen met patiënten op het juiste moment. De locatie maakt daarbij niet uit: thuis of in de praktijk. De tool verbetert de efficiëntie van het afsprakenbeheer en zorgt voor minder no-shows, lagere administratieve kosten en minder telefoontijd met een planner.

Overige nieuwe functionaliteit

Daarnaast verbetert de nieuwe functionaliteit Medication Management for Health Cloud de productie en levering van medicijnen aan patiënten. Deze oplossing is vooral geschikt voor apotheken, kleine huisartspraktijken met apotheek aan huis en grote winkels met medicijnbeheer.

Verder levert Salesforce binnen zijn Health Cloud-oplossing nu zogenoemde HIPAA compliance (Amerikaanse wet) voor zijn oplossingen Salesforce Maps, B2C Commerce en Salesforce Order Management. Hiermee zorgen bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties ervoor dat de privacy van hun cliënten kan worden gewaarborgd. Persoonlijke zorg wordt hierdoor volgens de CRM-gigant flink verbeterd.

Alle nieuwe features binnen Salesforce Health Cloud zijn nu beschikbaar.