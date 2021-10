Zebra versterkt AMR-portfolio met drie nieuwe warehouse robots

Zebra lanceert drie nieuwe autonome, mobiele robots (AMR) voor de selectie en het vervoer van artikelen in magazijnen.

De introducties vormen een onderdeel van Fetch Robotics’ E-Commerce Fulfillment-systeem. Fetch Robotics, een ontwikkelaar van AMR’s en toebehorende stuursoftware, werd in juli van dit jaar door Zebra Technologies overgenomen. Het E-commerce Fulfillment-systeem belandde met de overname onder Zebra Technologies’ vlag. Dit systeem omvat het aanbod van AMR’s en software om werkzaamheden rondom sortering, voorraadbeheer en verzending in magazijnen te automatiseren. Daarin spelen de drie nieuwe robots – FlexShelf, FlexShelf Guide en FlexShelf Guide Dual – een sleutelrol.

Detailniveau

De robots voorzien magazijnmedewerkers van de meest efficiënte route voor het picken van producten. Picken omvat de verplaatsing van artikelen op een plank naar bakken voor verder transport. Ook zijn de robots in staat om ingeladen artikelen autonoom naar het startpunt van een volgend proces te vervoeren.

De FlexShelf Guide en FlexShelf Guide Dual zijn uitgerust met put-to-light- en pick-to-light-technologie. Medewerkers ontvangen visuele cues op een display voor de locatie van artikelen voor de eerstvolgende order en aantallen die in de bakken geplaatst of uitgenomen moeten worden. FlexShelf, de meest basale variant van het drietal, bevat geen display en is daarmee geschikt voor organisaties die met headsets, HUD’s of scanners werken om de optimale route aan medewerkers door te geven.

Fetchcore Enterprise

Alle FlexShelf AMR’s draaien op Fetchcore Enterprise cloud software. Het platform integreert met bestaande tooling voor warehouse management en warehouse execution. Volgens Zebra Technologies sluiten zowel de AMR’s als cloud software naadloos aan op de diverse processen, middelen en personen waaruit magazijnen bestaan.

