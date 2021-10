Salesforce en DocuSign werken samen aan overeenkomstenbeheer

Salesforce en DocuSign gaan nauwer met elkaar samenwerken en nieuwe producten ontwikkelen. De nieuwe oplossingen, onder meer op basis van Slack, moeten de manier waarop wereldwijd overeenkomsten worden gefaciliteerd en gevalideerd versnellen.

Beide partijen werken al langer met elkaar samen, maar de nieuwe te ontwikkelen producten en diensten moeten deze samenwerking intensiveren. Op dit moment gebruiken wereldwijd al meer dan duizenden klanten integraties tussen de oplossingen van Salesforce en DocuSign voor het stroomlijnen van overeenkomstprocessen, het verhogen van de productiviteit van werknemers en het versnellen van de zogenoemde time-to-value.

Diepere samenwerking

Binnen de nieuwe samenwerking gaan beide bedrijven oplossingen ontwikkelen voor onder meer het met AI automatiseren van contractprocessen, het verbeteren van het voorbereiden, ondertekenen en beheren van overeenkomsten, het stimuleren van een snellere ROI en het beter doen samenwerken tussen bedrijven met behulp van Slack.

Eerste reeks oplossingen

Concreet heeft de aangekondigde extra samenwerking ook al een reeks eerste producten opgeleverd die het complete Contract Lifecycle Management (CLM)-proces moet beheren via de platforms van zowel DocuSign als Salesforce en Slack. Deze producten moeten beschikbaar komen via Salesforce 360.

Een eerste aangekondigde oplossing is de integratie van DocuSign met Slack voor het beheer van overeenkomsten. Voor het rechtstreeks vanuit de collaboration-tool verwerken van het overeenkomstsamenwerkingsproces voor klanten. Hiervoor zijn binnen de oplossing onder meer nieuwe workflows beschikbaar voor het monitoren van het voortgangsproces, zodat snel kan worden ingegrepen of actie kan worden ondernomen voor het beoordelen, bewerken, bewaken en uitvoeren van overeenkomsten. Dit zonder ooit hun digitale hoofdkantoor te verlaten. De oplossing DocuSign eSignature voor Slack is nu beschikbaar. DocuSign CLM voor Slack komt in 2022 beschikbaar.

Daarnaast introduceren beide partijen nu DocuSign Gen voor Salesforce Facturering. Hiermee kunnen bedrijven rechtstreeks in Salesforce Billing sneller omzet inboeken, factureren en herkennen via merkfacturen. DocuSign Gen voor Salesforce Billing is nu beschikbaar.

Overige oplossingen

De tool DocuSign Gen voor Salesforce CPQ Plus biedt gebruikers vanuit Salesforce de mogelijkheid automatisch professionele, aanpasbare overeenkomsten te genereren. Het hele proces kan vanuit de Salesforce-omgeving worden geconfigureerd en gecontroleerd, wat tijdsbesparing, het elimineren van fouten en sneller inkomsten moet opleveren. DocuSign Gen voor Salesforce CPQ Plus is ook per direct beschikbaar.

Verder biedt de tool DocuSign CLM voor Salesforce Field Service eindgebruikers mogelijkheden voor het automatiseren van zogenoemd ‘obligation management’. Met deze oplossing kunnen zij onder meer contractvoorwaarden voor verschillende afdelingen bijhouden, afdwingen en bijwerken. Ook worden hiermee bepaalde verplichtingen en voorwaarden van uitgevoerde contracten, zoals garanties en SLA’s, in kaart gebracht in Service Cloud-contractobjecten. Dit voor meer geautomatiseerde service-ervaringen en een efficiënte uitvoering van servicecontracten. DocuSign CLM for Salesforce Field Service komt volgend jaar beschikbaar.