Zoho brengt e-learningplatform TrainerCentral uit

Zoho heeft zijn op samenwerking gebaseerde e-learningplatform TrainerCentral beschikbaar gemaakt. Hiermee wil het bedrijf zijn activiteiten uitbreiden naar meer markten.

Zoho levert met TrainerCentral, dat eerder alleen in India beschikbaar was, een e-learningplatform waarmee contentaanbieders en -makers op een eenvoudige manier diverse e-learningfaciliteiten kunnen aanbieden. Denk aan live-sessies, on-demand werk rond cursussen en toetsen. De ingebouwde collaboration-functionaliteit maakt het ook mogelijk om een soort ‘community’ op te zetten.

Functionaliteit

Op het gebied van functionaliteit voegt het TrainerCentral-platform diverse functionaliteit samen van andere Zoho-oplossingen. Naast alle e-learningfunctionaliteit beschikt het platform ook over modules voor het afhandelen van zakelijke administratie, online conferencing en diverse analytics-mogelijkheden.

Het platform is verder vrij van advertenties en de gegevens worden opgeslagen in de eigen Zoho private cloudomgeving. TrainerCentral maakt het mogelijk de data lokaal op te slaan. Op termijn moet TrainerCentral de Zoho Showtime-oplossing gaan vervangen. Vooral gaat het hierbij om het vervangen van de Showtime-module in Zoho One.

Starter- en Professional-versie

Het e-learningplatform is in drie verschillende versies leverbaar. Het gat om een gratis versie met beperkte functionaliteit, een Starter-versie voor maximaal 50 eindgebruikers en een uitgebreide Professional-versie voor maximaal 100 eindgebruikers. De Starter-versie kost 16,67 euro per maand. De Professional-versie van TrainerCentral kost 41,67 euro per maand.