Apax Partners neemt IT-dienstverlener Odin Groep over

Apax Partners neemt Odin Groep over. Apax hoopt de marktpositie van de Nederlandse IT-dienstverlener te versterken.

Apax Partners investeert regelmatig in Europese IT-dienstverleners. Odin Groep is de meest recente aanwinst. De Nederlandse IT-dienstverlener werd in 1990 opgericht. In de afgelopen twintig jaar groeide de organisatie naar 650 medewerkers en een jaaromzet van 140 miljoen euro. “Van de zolderkamer tot een van de meest veelzijdige IT-organisaties van Nederland”, aldus Odin Groep.

Odin Groep bestaat uit drie bedrijven: Previder, Heutink ICT en Winvision. De organisatie verleent infrastructuurdiensten via twee datacenters in Hengelo. Het aanbod van de dochteronderneming bestaat uit diverse clouddiensten (waaronder Analytics en AI), volledig IT-beheer en consultancy voor meerdere sectoren.

Hoge verwachtingen

Apax Partners neemt de organisatie over van Fortino Capital Partners, voormalig grootaandeelhouder. Onder de vlag van Fortino wist Odin Groep zijn jaaromzet herhaaldelijk te verdubbelen. De lat ligt hoog.

Apax wil de business van Odin Groep in de Randstad en het zuiden van Nederland versterken. Daarnaast belooft Apax de organisatie uit te breiden door middel van nieuwe overnames.

“We staan voor een nieuw hoofdstuk”, deelt Hans Lesscher, oprichter en CEO van Odin Groep. Hij, het management en de medewerkers van Odin Groep blijven bij het bedrijf.

