Microsoft Teams laat gebruikers kanalen dempen

Microsoft heeft zijn Teams-applicatie van diverse updates voorzien. Zo is het nu mogelijk om een gesprek in een kanaal te dempen. Daardoor moeten gebruikers minder afgeleid raken van de gesprekken in de app. Eerder was het al mogelijk om een gesprek in een chat te dempen.

Gebruikers kunnen via ‘More Options’ in het originele bericht de notificaties van het bericht uitschakelen, schrijft ZDNet.

Daarnaast is het mogelijk om notificaties aan te zetten om een gesprek in een kanaal te volgen die verborgen is van een lijst. Daarmee krijgen gebruikers notificaties van activiteiten bij een specifiek gesprek, zonder berichten te krijgen van alle activiteiten in een kanaal.

Filters

Een ander probleem wat voor een onderbreking in productiviteit zorgt, is het vinden van de juiste thread in meerdere gesprekken. Om dit probleem op te lossen voegt Microsoft nu filters toe aan Chat en Teams, waardoor de naam van een gebruiker ingetypt kan worden om op te filteren in iedere groep, meeting of in een privégesprek dat met diegene gevoerd is.

Via een ‘More’-optie kunnen gebruikers meer filters toevoegen, zoals ongelezen berichten. Ook is het mogelijk om een keyword in te typen om op te filteren bij groepchats met een naam.

Microsoft kondigde vorige maand ook een andere uitbreiding van ondersteuning voor Teams aan. De app krijgt binnenkort een Linux-versie, waar nu nog aan gewerkt wordt.

Functies in browsers

Deelnemers aan meetings kunnen vanaf nu ook Internet Explorer, Safari en Firefox gebruiken om zich bij een meeting aan te sluiten. Eerder kon dit alleen via Edge of Chrome. De organisatoren van de meeting hebben hier wel de juiste licentie voor Audience Conferencing in Office 365 voor nodig.

De web-versie van Teams maakt het verder mogelijk om telefoontjes te plegen vanuit Google Chrome. Gebruikers kunnen Teams in Chrome openen en naar Calls gaan aan de linkerkant van de app. Daarmee kan de functie getest worden.

Verder is er een tweede belfunctie voor werknemers die headsets dragen. Op die manier kunnen ze inkomende telefoontjes horen op hun computer. Teams toont daarbij ook de naam van een beller als diegene belt vanaf een standaard PSTN-nummer. Die functie is beschikbaar op desktop en komt binnenkort naar de mobiele apps.