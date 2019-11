IBM Watson Media lanceert videostreaming-app van IBM Watson Media

IBM Watson Media heeft een mobiele videostreaming-app gelanceerd die gericht is op zakelijke klanten die de communicatie op de werkplek op verschillende locaties willen verbeteren.

Het nieuwe product biedt een end-to-end oplossing voor live mobiele videostreaming. Het is beschikbaar op iOS en Android en zou in staat zijn om medewerkers, tot miljoenen personen, over de hele wereld met elkaar te verbinden.

Een natuurlijke stap voor IBM Watson Media

IBM’s enterprise video streaming oplossing is een live, on-demand streaming platform dat medewerkers op verschillende locaties op hun desktop of laptop met elkaar verbindt.

Volgens David Mowrey, VP product- en bedrijfsontwikkeling voor IBM Watson Media en Broadcast, is dit een natuurlijke uitbreiding van de videosamenwerkingstool en een antwoord op een groeiende vraag naar mobiele communicatieoplossingen.

Aangedreven door AI

Aangedreven door Watson, IBM’s AI, biedt de applicatie geautomatiseerde gesloten ondertiteling voor video-inhoud. Beheerders kunnen echter naar eigen goeddunken gesloten bijschriften bewerken.

Bovendien genereert IBM automatisch geavanceerde metagegevens uit de video-inhoud, die bedrijven in staat stellen om content te zoeken, op te sporen en te indexeren om te bepalen welke video’s wanneer en welke werknemers worden gebruikt.

Bovendien biedt de applicatie bedrijven de mogelijkheid om alle aspecten van video-inhoud te controleren, inclusief opname, transcriptie, opslag, distributie, beheer van inhoud en metadata en toegang. Om de privacy te beschermen hebben beheerders bijvoorbeeld de mogelijkheid om individuele toegang te verlenen aan specifieke medewerkers.

Live-streaming naar de massa brengen

IBM stelt dat live streaming video ooit de steun van professionele productieteams vereiste, maar nu maken toepassingen zoals de IBM Video Streaming app het voor bedrijven gemakkelijker om video-inhoud te creëren en te delen op mobiele apparaten.

Volgens het bedrijf is dit belangrijk omdat de manier waarop bedrijven met hun werknemers en klanten omgaan, verandert.

“Naarmate we evolueren in de richting van een steeds globaler wordende beroepsbevolking, hebben bedrijven een betere manier nodig om in contact te komen met hun werknemers”, aldus Mowrey.