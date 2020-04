Coronavirus zorgt voor gigantische boost in downloads videocall-apps

Zaken kunnen doorspreken met vrienden, familie of collega’s is een stuk lastiger geworden nu wereldwijd wordt aangedrongen op het werken vanuit huis (en thuisblijven). Dat de sociale interactie met anderen toch hoop op de prioriteitenlijst staat, blijkt wel uit de toename in downloads van apps met een videoconverence-modus.

In de eerste week van de maand maart was in Europa al een stijging te zien in het aantal downloads van apps als Zoom en Hangouts, in de weken daarna steeg het aantal downloads aanzienlijk harder. Analyse van App Annie wijst uit dat in de week van 14-21 maart het aantal downloads van dergelijke apps (het totaal van de App Store en Google Play) op 62 miljoen kwam te staan. Een toename van 45% in vergelijking met een week eerder en een toename van 90% als er wordt gekeken naar de gemiddelde week in 2019.

In diezelfde recordweek steeg het aantal gebruikers van Zoom met een factor veertien in vergelijking met Q4 van 2019 (in de VS, in Italië zelfs met een factor 55), terwijl Google Hangouts Meet een nog veel aanzienlijkere stijging terugzag. In Italië werd de app 140 keer vaker gedownload dan in de gemiddelde week in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Voor consumenten werd er massaal gegrepen naar de app Houseparty. In de derde week van maart steeg het aantal downloads dermate hard, dat er sprake was van een factor 423 in vergelijking met een gemiddelde week uit Q4 van 2019 (wederom in Italië).

De app doet nagenoeg hetzelfde als de meeste andere videocall-apps, maar voegt er ook nog een socialer element aan toe in de vorm van games die gezamenlijk gespeeld kunnen worden.