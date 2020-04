IFS biedt merged reality voor buitendienstmedewerkers

IFS, leverancier van zakelijke ERP-, asset management- en servicemanagement-oplossingen, lanceert de zakelijke merged-reality (MR)-oplossing Remote Assistance. Hiermee werken buitendienstmedewerkers op afstand realtime samen met productexperts voor het efficiënt uitvoeren van reparaties of onderhoud.

De nu uitgebrachte oplossing voor MR maakt het onderhoudsmonteurs of andere buitendienstmedewerkers mogelijk om real time levensechte situaties op afstand te delen met experts in de backoffice. Hierdoor zijn vervolgens reparaties en onderhoudswerkzaamheden met directe visuele instructies uit te voeren.

Bovendien zorgt de oplossing ervoor dat bedrijven beter kunnen nadenken over hoe zij hun kennis en capaciteit buiten de deur kunnen inzetten. Hiermee verhogen zij de efficiency, effectiviteit, maar natuurlijk ook hun productiviteit. Daarnaast helpt de oplossing bij het behalen van een ‘first time fix’ en beantwoordt op die manier aan gestelde SLA’s

Collaboration-software

Concreet is IFS Remote Assistance een soort collaboration-software. De software-oplossing voegt op mobiele devices twee videostreams samen in een interactieve omgeving. Hierdoor heeft het onderhoudspersoneel ter plaatse met geavanceerde video-overlays direct contact met de specialisten in de backoffice. Deze specialisten kunnen vervolgens direct de noodzakelijke handelingen op het scherm laten zien.

Verdere functionaliteit

Daarnaast is het mogelijk om documenten te delen -denk aan handleidingen-, gesprekken op te nemen en te voorzien van keywords of andere metadata. Ook zijn schermopnamen, gesprekken, ‘telestration’ of het direct maken van tekeningen op bewegend en stilstaand beeld en tevredenheidsonderzoeken met de nu uitgebrachte oplossing van IFS mogelijk.

Korte implementatietijd

Andere belangrijke voordelen van IFS Remote Assistance zijn onder meer een korte implementatietijd van maximaal zes dagen, een intuïtief gebruiksgemak zodat medewerkers na een zeer korte training met de oplossing aan de slag kunnen en -al eerder gememoreerd- een grote winst in efficiency.