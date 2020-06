Google Meet gaat achtergrondgeluid beter filteren

Gebruikers van de communicatieapp Google Meet zullen vanaf deze week een aanzienlijkere vermindering van achtergrondgeluid ervaren tijdens een meeting, zo meent Google. In de eerder aangekondigde update zal een AI-model helpen bij het identificeren en verwijderen van vaak voorkomende ongewilde geluidselementen.

Ruim een maand geleden kondigde Google al aan dat gebruikers van G Suite Enterprise en G Suite Enterprise for Education binnen niet al te lange tijd een nieuwe tool voor het onderdrukken van achtergrondgeluid kunnen verwachten. Deze week werd ook daadwerkelijk begonnen met het uitrollen van de feature. Door een AI te trainen geluiden als een blaffende hond of het indrukken van toetsen op een toetsenbord te herkennen, zouden deze gedurende meetings automatisch verwijderd kunnen worden.

Gebruikers van Google Meet kaartten het achtergrondgeluid aan als één van de voornaamste problemen, waarna Google op zoek ging naar een oplossing. Google meent in gesprek met VentureBeat dat er binnen het bedrijf al langere tijd gebruik werd gemaakt van een soortgelijk model, nadat begin 2017 Limes Audio werd overgenomen. De audio-experts van dat bedrijf zouden vanuit hun eigen problemen met communicatietools de eerste stappen hebben gezet om een oplossing te vinden.

Aangezien een AI wordt gebruikt was één van de grootste uitdagingen het niet ongewild weghalen van elementen waar men zich tijdens een call niet aan stoort (bijvoorbeeld applaus of een diepe zucht), waardoor Google in eerste instantie alleen een aantal vooraanstaande geluidsbronnen weghaalt. In de komende jaren moet de feature langzaam verbeterd worden.

De optie voor het weghalen van achtergrondgeluid zal, nadat de update is geïnstalleerd, standaard aan staan in Google Meet, maar kan in het menu worden uitgeschakeld. Google benadrukt wel dat het gaat om achtergrondgeluid dat door de gebruiker zelf wordt verzonden. Voor inkomend geluid zal dus een beroep moeten worden gedaan op de andere deelnemers aan een call.