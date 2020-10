Cisco Webex heeft bijna 600 miljoen gebruikers

Webex, de videoconferencing-applicatie van Cisco, heeft sinds september meer dan 590 miljoen gebruikers en lijkt deze maand nog de barrière van 600 miljoen te verbreken. De coronapandemie lijkt daar enorm aan te hebben bijgedragen.

Het aantal Webex-gebruikers is sinds maart gestaag blijven groeien. Destijds had de service 324 miljoen gebruikers. Nu er een tweede golf coronabesmettingen over de wereld waait, verbreekt Webex opnieuw records, vertelt Jeetu Patel, beveiligings- en applicatiemanager bij Cisco, aan Reuters.

Voornamelijk enterpriseklanten

Webex was, net als Microsoft-tegenhanger Teams, voornamelijk gericht op zakelijke gebruikers. Hierdoor heeft Webex de explosie van videobellers in andere markten misgelopen, waar Zoom wel handig op in wist te spelen. Door met nieuwe functies voor gebruik op scholen te komen, hoopt Cisco nieuwe markten te kunnen aanboren.

De functies bestaan uit de mogelijkheid om grote klassen te ondersteunen en de klas op te splitsen in groepen, om ze later weer bij elkaar te kunnen voegen. Cisco werkt ook aan betere onderdrukking van achtergrondgeluiden. Die functie is vanaf 30 oktober beschikbaar.

Andere videobelservices ook populair

Reuters heeft ook aan Microsoft en Zoom gevraagd hoeveel gebruikers hun videobelapplicaties momenteel tellen. Helaas wilden de bedrijven geen recente cijfers delen.

Wel is het bekend dat Zoom in april 300 miljoen dagelijkse gebruikers had en Teams 200 miljoen. Net als Cisco werkt Microsoft aan ruisonderdrukking. Hiervoor heeft het bedrijf onlangs een update aangekondigd.

Tip: Microsoft Teams vs Zoom vs Google Meet vs Webex Meetings vs BlueJeans