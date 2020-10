‘Mkb’ers passen technologie snel aan vanwege COVID-19’

Mkb’ers hebben zich verrassend snel technologisch aangepast om werken op afstand mogelijk te maken vanwege de COVID-19-pandemie. Dit stelt Avaya na onderzoek.

Volgens het onderzoek gaat het vooroordeel dat mkb’ers minder snel nieuwe technologie omarmen niet op voor de reactie op de huidige COVID-19-crisis. Vooral als het gaat om technologie die het werken op afstand mogelijk moet maken.

Een absolute meerderheid van de onderzochte bedrijven bleek al over de technologie te beschikken die medewerkers in staat stelt om op afstand hun werkzaamheden voort te zetten of hebben die snel ingezet. Vaak werden hiervoor de gratis versies van dit soort oplossingen en toepassingen gebruikt.

Vooral het gebruik van SaaS-applicaties voor werken op afstand en collaboration was populair. Zoom werd het meest gebruikt, gevolgd door Microsoft Teams, Cisco Webex en Slack.

Enkele leverancier meest gewenst

Middelgrote en kleinere bedrijven geven aan dat zij deze oplossingen en toepassingen voor werken op afstand en collaboration graag van een enkele leverancier willen afnemen in plaats van meerdere leveranciers. Dit omdat zij graag alles op een enkele plek willen hebben uit het oogpunt van beheer en efficiency. Bedrijven die tools van meerdere leveranciers gebruiken, doen dit vaak omdat zij op deze manier uit meer oplossingen kunnen kiezen.

Bedrijven houden technologie

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel bedrijven aangeven dat zij de huidige gebruikte oplossingen voor werken op afstand en collaboration standaard tot hun technologie-infrastructuur laten behoren. Dit omdat zij nu hebben ontdekt dat werken op afstand hen bepaalde voordelen brengt.

De onderzochte bedrijven geven aan het gebruik van deze tools ervoor heeft gezorgd dat zij hiermee makkelijker ‘gedistribueerd en diverser’ personeel kunnen aantrekken. Ook constateerden zij meer efficiency in de manier van werken, een betere klanttevredenheid en meer tevreden medewerkers.

Aanpassing van het zakelijk model

Verder geven de onderzochte mkb’ers aan dat door de inzet van dit soort technologie ook hun verkoop- en zakelijk model willen aanpassen. Daarom gaan zij in de nabije toekomst ook meer uitgeven aan andere IT-oplossingen zoals security en cloud computing, het Internet of Things en zelfs AI, zo besluiten de onderzoekers van Avaya.

