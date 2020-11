Adobe voegt B2B-sales toe aan customer data platform

Adobe is van plan om ook business to business (B2B)-sales toe te voegen aan zijn customer data platform (CDP). Het wordt gezien als een markt waar de consolidatie van CDP welkom is.

CDP bewaart alle data van klanten op één plek. Zo kun je bijvoorbeeld als je het telefoonnummer weet al meteen zien welke klant het is die aan de telefoon hangt. Hiermee wordt de ervaring van de klant persoonlijker en sneller. Binnenkort wordt ook B2B-functionaliteit toegevoegd.

Verantwoordelijk voor het B2B-platform is Brian Glover. Glover is Director of Product Marketing van Marketo Engage. Hij meent dat marketing teams echt een klantdataplatform kunnen gebruiken, zeker voor B2B-sales, wat toch een heel andere tak van sport is.

Glover zei tegen TechCrunch: “We hebben de afgelopen jaren Marketo Engage geïntegreerd in Adobe Experience Cloud. Wat we nu doen is de volgende generatie nieuwe en complementaire B2B-aanbiedingen uitbouwen op het Experience-platform, waarvan de eerste het B2B klantdata is.”

B2B binnen een klantdataplatform

De grote uitdaging daarbij is om gericht een boodschap te verzenden naar bepaalde groepen, vaak afhankelijk van hun rol in het proces. Als je met een ander bedrijf zaken doet, dan heb je allerlei andere functies om rekening mee te houden, terwijl het met één particuliere klant veel eenvoudiger is.

Zij zijn immers helemaal in charge: ze betalen de aankoop, ze maken er beslissingen over en ze stellen er vragen over. Vaak zijn deze sales ook veel sneller gedaan dan B2B, waar vaak nog een heel beslissingsproces achter schuilgaat. Daar moeten vaak veel meer mensen iets van vinden, maar ook de betaling kan soms lang op zich laten wachten.

Juist omdat er zoveel facetten bij komen kijken, is het des te handiger om alles rondom zo’n B2B-klant in één systeem te hebben, meent Adobe. Het moet niet heel anders werken dan een ‘gewone’ sale, maar wel met wat extra’s erbovenop om dus die verschillende rollen te kunnen aanspreken. Verder wordt er met de data precies hetzelfde omgegaan als bij particulieren.

Hier moet alleen wel accountdata aan worden toegevoegd, dus Adobe zal daar wel iets voor moeten bouwen. Volgens Adobe is een CRM hiervoor niet geschikt, maar een klantdataplatform wel. Adobe werkt er in ieder geval hard aan, zodat het in het eerste half jaar van 2021 wordt gelanceerd.