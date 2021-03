Microsoft verbetert presentatiemogelijkheden in Teams

Microsoft heeft een aantal nieuwe presentatietools toegevoegd aan Teams. Deze tools verbeteren de mogelijkheden om digitale presentaties te houden en webinars te organiseren. Ook is de integratie met Dynamics 365 verbeterd.

Deze week houdt Microsoft zijn jaarlijkse Ignite-evenement. Dit jaar is er veel aandacht voor Teams, wat een steeds centralere rol gaat spelen in de software van Microsoft. Vooral nu er veel thuis wordt gewerkt, zijn veel werknemers van de software afhankelijk.

PowerPoint Live

Om gebruikers meer middelen te geven om op afstand goede presentaties te geven, heeft Microsoft gewerkt aan de integratie van PowerPoint in Teams, genaamd PowerPoint Live. Met PowerPoint Live krijgt een presentator een vollediger overzicht van zijn presentatie, met de slides, de aantekeningen, de chat en de andere gebruikers in één beeld. Andere deelnemers van de meeting krijgen toegang tot de hele presentatie om door de slides en notities te bladeren, schrijft TechCrunch.

Microsoft heeft ook enkele manieren toegevoegd om het beeld van de presentatie samen met de camerafeed van de gebruiker te combineren. ‘Standout mode’ laat de webcam van de presentator voor de presentatie zien, ‘Reporter mode’ toont de presentatie in een hoek van het camerabeeld alsof de presentator een nieuwslezer is en ‘side-by-side view’ laat de twee beelden naast elkaar staan. Ook is er een ‘Dynamic view’, waarbij Teams automatisch en per gebruiker de beste lay-out inschat.

Er komt ook een webinarfunctie naar Teams. Daarmee wordt het mogelijk om een webinar te organiseren met maximaal 1000 gasten van binnen en buiten de organisatie. Voor nog grotere gastenaantallen is er een uitzendmogelijkheid toegevoegd waar 20.000 gasten op kunnen inhaken. Na 30 juni 2021 verlaagt Microsoft dat maximumaantal gasten echter naar 10.000 met de aanname dat met het aflopen van de coronapandemie fysieke evenementen weer op stoom komen.

Een andere nieuwe functie voor Teams is Teams Connect. Hiermee kunnen gebruikers kanalen delen met gebruikers buiten je team of zelfs organisatie. Deze gedeelde kanalen komen simpelweg in het lijstje met kanalen te staan. Teams Connect komt later dit jaar beschikbaar.

Integratie van Teams en Dynamics 365

Microsoft werkt ook aan verbeterde integratie van Teams en het zakelijke platform Dynamics 365. Hoe dat er precies uit gaat zien, is Microsoft weinig concreet over, maar Techcrunch noemt een paar manieren hoe het zou kunnen werken voor marketing, sales en service. Zo kan een marketeer bijvoorbeeld een webinar opzetten die hij kan volgen met de tools in Dynamics 365 Marketing en als streamevenement in Teams kan draaien met behulp van de Teams-integratie in Dynamics 365.

Alysa Taylor, vicepresident voor bedrijfsapplicaties en globale industrie van Microsoft, heeft een voorbeeld voor salesmedewerkers. “We laten verkopers de carrièresprongen van hun contacten volgen met de LinkedIn Sales Navigator. Ook kunnen ze heel specifieke verkoopdocumenten volgen binnen Microsoft Teams, zonder ooit Dynamics 365 Sales te hoeven verlaten. Je kunt dus in de Sales-applicatie werken en daarmee de mogelijkheid hebben om diepe kennis over een contact en mogelijke veranderingen binnen Teams op te doen, en dat wordt automatisch geüpdatet in Sales.”

Ook als een bedrijf niet al zijn diensten bij Microsoft afneemt, biedt Microsoft verschillende mogelijkheden om de externe tools te integreren met die van Microsoft.

