Atlassian voegt designmogelijkheden toe aan Confluence

Atlassian heeft een nieuwe versie van Confluence uitgebracht. Het bedrijf heeft enkele nieuwe functies toegevoegd waarmee de leesbaarheid van de bijdragen op het platform verbeterd kunnen worden.

De nieuwe functies in Confluence zijn uiteengezet op de website van Atlassian. Om werknemers in verschillende tijdzones beter te kunnen bedienen, heeft Atlassian de mogelijkheid toegevoegd om blogposts in te plannen. Hiermee kun je voorkomen dat je blogpost online komt op een moment dat werknemers in andere tijdzondes nog in bed liggen.

Eenvoudiger tekst opmaken en delen

Ook de mogelijkheden voor het opmaken van de content zelf zijn verbeterd. Atlassian wil de teksten op Confluence wat minder saai en zwart-wit maken. Daarom heeft het bedrijf de mogelijkheid toegevoegd om de teksten te onderbreken met een afbeelding of een een emoji.

Video’s en andere extra’s dragen ook bij aan de aantrekkelijkheid van een tekst. De nieuwste versie van Confluence kan daarom beter overweg met links van andere tools. De schrijver van een blogpost hoeft alleen nog maar een YouTube-linkje in zijn artikel te plakken en Confluence zorgt er zelf voor dat het goed geëmbed wordt. Op dezelfde manier worden ook bijvoorbeeld Trello-links optimaal weergegeven.

Tot slot heeft Atlassian het eenvoudiger gemaakt om teksten op een eigen Confluence-pagina om te zetten tot een blogpost. Gebruikers kunnen daarmee in een handomdraai hun content met een breder publiek delen. Volgens Atlassian levert dit 59 procent meer interactie van lezers op.

Steeds meer features

Atlassian heeft Confluence ongeveer 15 jaar geleden uitgebracht met het doel om een database te creëren waarin werknemers hun ideeën kunnen uitwisselen. In de loop der jaren heeft Atlassian er steeds meer functies aan toegevoegd en is het uitgegroeid tot een samenwerkingsplatform, met integratie met andere producten van Atlassian.

