Epson lanceert presentatiesystemen voor samenwerking op kantoor

Epson heeft twee nieuwe draadloze presentatiesystemen gelanceerd voor een verbeterde samenwerking op kantoor: de ELPWP10 en ELPWP20. Het bedrijf introduceert de twee oplossingen nu de lockdown-beperkingen op verschillende plekken worden versoepeld en steeds meer kantoren heropenen.

Beide Epson-oplossingen maken het mogelijk om vanaf iedere laptop of ander bronapparaat draadloos beelden te versturen naar flatpanel- of projectordisplays. Hierbij garandeert het bedrijf de veiligheid van de verbinding via AES-128 encryptie.

Verschillen Epson ELPWP10 en ELPWP20

Met de Epson ELPWP10 kunnen gebruikers elk bronapparaat rechtstreeks aansluiten op een select aantal Epson-laserdisplayoplossingen. De draadloze zender wordt hierbij eenvoudig aangesloten op een laptop. Om andere mobiele apparaten aan te sluiten kunnen gebruikers de iProjection app van Epson installeren.

De Epson ELPWP20 heeft iets meer mogelijkheden. Dit projectiesysteem kan ook vanaf ieder apparaat content delen, maar heeft geen beperkingen met betrekking tot de aangesloten displays. Het systeem kan namelijk veilig content sturen naar ieder display, dankzij de bijbehorende draadloze ontvanger. Net zoals bij de ELPWP10 deelt een draadloze zender de beelden vanaf de laptop. Daarnaast kunnen andere apparaten ook content versturen via de iProjection app of Miracast.

Content vanaf vier apparaten tegelijkertijd

Bij beide Epson-oplossingen is het mogelijk om content vanaf vier apparaten tegelijkertijd weer te geven op het target-scherm. Dit geeft deelnemers meer flexibiliteit bij het delen van informatie en het illustreren van bepaalde punten.

“Het delen van content vanaf afzonderlijke apparaten is een cruciaal element voor efficiënt werken op de moderne werkplek, en dat geldt ook voor de mogelijkheid om content weer te geven en collaboratief te gebruiken op een groot display. En wanneer meerdere bronapparaten tegelijkertijd in gebruik zijn, is het belangrijk om snel en eenvoudig tussen deze apparaten te kunnen schakelen. Onze nieuwe draadloze presentatiesystemen maken dit allemaal mogelijk tegen een betaalbare en concurrerende prijs,” benadrukt Kiran Sanghera, Manager Product Management bij Epson Europe.

“Op beide modellen kunnen gebruikers maximaal zes zenders aansluiten en maximaal vier verschillende sets content tegelijk weergeven. De snelle en eenvoudige aansluiting betekent dat er geen tijd verspild wordt aan gerommel met kabels, wat vaak de aanvang van een vergadering of sessie kan vertragen. In plaats daarvan kunnen gebruikers zich concentreren op het leveren van boeiende content en het eenvoudig delen van ideeën. Nu het einde van de lockdown en een terugkeer naar het kantoor en het klaslokaal naderen, komen deze apparaten als geroepen.”

Tip: EPOS introduceert ADAPT 200-headsetserie voor hybride werken