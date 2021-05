EPOS introduceert ADAPT 200-headsetserie voor hybride werken

EPOS heeft vandaag de ADAPT 200-serie gelanceerd: een headset, die speciaal is ontworpen om te voldoen aan de veranderende eisen van werkende professionals.

De serie is het antwoord van EPOS op het groeiend aantal professionals dat moet werken in een hybride omgeving. Deze flexibele werkers hebben bij het thuiswerken, onderweg en op kantoor variërende behoeftes en audio-eisen.

Lichtgewicht, flexibel en comfortabel

De nadruk bij de ADAPT 200-serie ligt op veelzijdigheid. EPOS geeft aan dat de headset lichtgewicht en comfortabel is met een verstelbare pasvorm. Om het draagcomfort te vergroten zijn de headphones uitgerust met zachte, dikke oorkussens. Deze zorgen daarnaast ook voor passieve geluidsdemping. Tijdens gesprekken wordt onnodig omgevingsgeluid geminimaliseerd, dankzij de ingebouwde noise-cancelling microfoon.

Omdat connectiviteitsgemak essentieel is in een hybride omgeving, heeft EPOS de headset geoptimaliseerd voor het samenwerken met meerdere apparaten. Het is mogelijk om verbinding te maken met een USB-A of USB-C dongel en daarnaast is de gadget Microsoft Teams gecertificeerd. Verder is de standby-tijd van de serie 300 minuten en zou de headset uitgerust zijn met een discrete opklapbare arm voor een soepele overgang tussen gesprekken en andere taken.

EPOS ADAPT 260

De EPOS ADAPT 200-serie bestaat uit vier verschillende modellen: de ADAPT 230, ADAPT 231, ADAPT 260 en ADAPT 261. De ADAPT 230 en 231 headsets zijn enkelzijdig en komen met een adviesprijs van 149 euro. De EPOS ADAPT 260 en 261 zijn uitgerust met twee over-the-ear units. Deze modellen zijn iets duurder en komen met een prijskaartje van 159 euro.

Theis Moerk, Vice President of Product Management bij EPOS, vertelt: “De veranderende behoeften van onze klanten staan centraal in het ontwerpproces van ons team en het lijkt erop dat het hybride werken zal blijven. Dit vraagt om lichtgewicht, flexibele oplossingen die naadloos in het beroepsleven kunnen worden geïntegreerd en alle aspecten van samenwerking kunnen verbeteren, ongeacht de omgeving. We zijn blij om de nieuwe generatie ADAPT-serie te introduceren: de behoefte aan hoogwaardige, veelzijdige audio-apparaten is nog nooit zo groot geweest.”