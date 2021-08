Trello biedt meer gratis features en komt met mkb-abonnement

Project management-tool Trello krijgt meer gratis functionaliteit en er worden speciale abonnementen voor mkb’ers geïntroduceerd.

Atlassian wil kleinere teams beter Trello laten gebruiken. Zeker doordat door de pandemie bedrijven naarstig op zoek zijn naar goede projectmanagement en collaboration software vanwege het thuiswerken. Voor deze doelgroep wordt nu onder meer het Standard-abonnement geïntroduceerd.

Het nieuwe Standard-abonnement kost 4,26 euro per gebruiker per maand. Het abonnement zit hiermee tussen de gratis versie van Trello en de grootzakelijke versie. Deze laatste Business-versie wordt nu op de markt gebracht als een premiumdienst.

Introductie Standard-abonnement

Het Standard-abonnement is eigenlijk de opvolger van Trello Gold, de uitvoering die wordt stopgezet. Klanten krijgen binnen Standard de beschikking over ongelimiteerde boards die kunnen worden gebruikt voor het beheer van projecten en kunnen dienen als centrale informatie-omgevingen. Ook krijgen gebruikers geavanceerde checklists zodat zij specifieke gegevens aan hun Trello cards kunnen toevoegen. Ook krijgen zij duizend automation commando’s per maand. De gebruikers van de Business (premium) versie krijgen ongelimiteerde automation commando’s.

Naast het nieuwe Standard-abonnement, is ook de functionaliteit binnen Trello uitgebreid met ingebouwde automatiseringstools voor alle abonnementen. Dit biedt snelle directe automatiseringsmogelijkheden, zodat eindgebruikers wanneer ze maar willen automatiseringscommando’s kunnen schrijven. De meest gebruikte commando’s worden in het list- en card menu weergegeven. Ook kunnen gebruikers deze commando’s delen met collega’s op andere Trello boards.

Toegang tot alle Power-Ups

Verder kunnen alle Trello-gebruikers, onafhankelijk van het abonnement of versie, toegang krijgen tot een ongelimiteerd aantal Power-Ups. De gratis versie had tot nu toe toegang tot slechts één Power-Up. Met Power-Ups kunnen specifieke workflows worden gebouwd vanuit Trello. Inmiddels zijn er al zo’n 200 Power-Ups beschikbaar, zoals integraties met collabortaion tools Slack, Google en Dropbox.