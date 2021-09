Cisco geeft Webex Suite nieuwe telefoniefunctionaliteit

Cisco Webex Suite krijgt nieuwe functionaliteit op het gebied van telefonie. Ook geeft de techgigant in een inkijkje in de telefoniegebruikscijfers van zijn samenwerkingsplatform.

Met de update krijgen de cloudgebaseerde oplossingen binnen Webex Suite meer telefoniefunctionaliteit om samenwerken makkelijker te maken. Als onderdeel van deze update is nu onder meer functionaliteit voor de Webex Control Hub beschikbaar gekomen. Dit is een tool waarmee IT-teams de Webex-omgevingen in hun bedrijf kunnen beheren. In de update wordt het makkelijker om telefoonnummers overal ter wereld te beheren.

Met de toegevoegde tool Cloud Connected PSTN aan Control Hub kunnen beheerders nu eenvoudig telefoonnummers instellen via een self-service tool. Hierdoor zijn ze niet meer afhankelijk van de diensten van de operators waarmee ze werken.

Een andere tool voor telefonie die aan Control Hub is toegevoegd, is Cisco Calling Plans. Deze tool stelt bedrijven in staat om belabonnementen via Cisco aan te schaffen, in plaats van dat zij hiervoor apart naar operators moeten toestappen. Deze mogelijkheid bestaat al in de Verenigde Staten en Canada en 62 andere landen en wordt nu uitgebreid naar het Verenigd Koninkrijk. Hiermee komt het aantal landen waar deze functionaliteit beschikbaar is op 65.

Cloud instance voor UCM

Daarnaast krijgt ook het al langer bestaande beheerplatform voor Webex-omgevingen Unified Communications Manager (UCM) een update. Hiervoor komt de tool Dedicated Instance beschikbaar, waarmee bedrijven UCM op een dedicated cloud instance kunnen laten draaien. Dit moet het onderhoud van deze tool verder vergemakkelijken.

Verder krijgt Webex Suite in het algemeen een aantal updates die de functionaliteit verbeteren. Het op de publieke sector gerichte onderdeel van Webex Suite krijgt onder andere features waarmee klanten eigen welkomst- en registratiepagina’s voor evenementen kunnen maken. Webex Expert on Demand integreert het collaborationplatform met de HMT-1 AR headset van RealWear. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld technici op locatie een expert op afstand consulteren die hen dan virtueel door een onderhoudsproces leidt.

Gebruikscijfers

Naast alle technologie gaf Cisco ook een inkijkje in de populariteit van zijn Webex Suite-portfolio als het gaat om telefonie. Volgens de techgigant worden er via Webex Suite maandelijks 8 miljard gesprekken afgehandeld. In totaal hebben de telefonie-oplossingen binnen de Webex Suite nu wereldwijd 39 miljard eindgebruikers.