De Duo en Meet videoconferencingdiensten van Google gaan verder onder één enkele naam; Google Meet.

De aankondiging van de techgigant betekent dat Google Duo als naam en product gaat verdwijnen en opgaat in Google Meet. Hierdoor biedt de techgigant straks een enkel gratis product voor videocommunicatie.

In de komende weken wordt de huidige functionaliteit van Google Meet ook aan Google Duo toegevoegd. Gebruikers van Duo krijgen daardoor meer mogelijkheden. Later dit jaar worden de videocommunicatie-applicaties daadwerkelijk in elkaar geschoven en gaat het product verder als Google Meet.

Geen wijzigingen na samenvoeging

Bestaande gebruikers van Google Duo hoeven niet bang te zijn dat zij minder van de specifieke functionaliteit krijgen in de nieuwe gecombineerde dienst. Functionaliteit als het maken van video calls naar contacten op basis van het telefoonnummer of e-mailadres, het gebruik van grappige filters en het versturen van berichten blijven aanwezig.

Ook kunnen zij Google Assistant blijven gebruiken voor bellen met bestaande devices. Alle gesprekshistorie, contacten en berichten blijven in de app bewaard en er hoeft geen nieuwe app te worden geïnstalleerd, verzekert Google.

