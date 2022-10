Google kondigde tijdens de Google Next 2022-conferentie meerdere updates aan voor zijn Workspace-suite van productiviteitstools.

Veel van de veranderingen hebben betrekking op Google Meet, de belangrijkste videoconferencingdienst van de techgigant. Een van de updates breidt de Companion-modus van Meet uit naar mobiele apparaten.

De Companion-modus, voorheen uitsluitend toegankelijk op laptops en desktops, biedt een tweede vergaderscherm voor functies als schermdelen, chatten, adaptive framing en automatische transcripties.

Smart Canvas

Daarnaast breidt Google Smart Canvas uit met de introductie van Smart Canvas building blocks voor Docs, waarmee gebruikers eenvoudig sjablonen kunnen maken. Google introduceerde Smart Canvas in 2021. De functionaliteit vult meerdere apps aan met nieuwe functies, waaronder ‘smart chips’, pageless mode en geautomatiseerde samenvattingen.

Verder maakt de nieuwe Google Doc Variables-functie het mogelijk om alle data in een document op een enkele plek in het document aan te passen. Gebruikers kunnen een ‘Variable’ aanmaken voor een deel van een document, bijvoorbeeld de koptekst of adresgegevens. Wanneer gebruikers een woord of getal in de ‘Variable’ wijzigen, dan worden alle getallen en woorden die aan de ‘Variable’ zijn gekoppeld gewijzigd, ongeacht waar de gegevens in de tekst staan.

Integraties

Daarnaast onthulde Google meerdere nieuwe Workspace-integraties en development tools die nieuwe manieren creëren om zijn producten met applicaties van derden te gebruiken.

Google breidt bijvoorbeeld de smart chips-functie uit naar zijn partnernetwerk, zodat zij gegevens van derden kunnen bekijken en verwerken zonder van tabblad te hoeven wisselen. Atlassian, Asana en Tableau Software ontwikkelen nieuwe connectors om de functionaliteit te ondersteunen.

Tot slot voegt Google client-side encryption toe aan Gmail en Calendar, waarmee bedrijven hun dataprivacy kunnen versterken om te voldoen aan data sovereignty en security policies.

Tip: Google ondersteunt wachtwoordloze passkeys op Android en Chrome