Salesforce en Databricks bouwen hun partnership verder uit om zero-ETL datasharing naar de Salesforce Data Cloud te brengen. Dat neemt voor bedrijven de kosten weg om data te kopiëren en levert tegelijk voordeel op vlak van security.

Het is vanaf vandaag mogelijk om data uit de Data Cloud van Salesforce samen te voegen met data uit het Lakehouse Platform van Databricks. Dat komt door een uitbreiding van de samenwerking die beide partijen vandaag aankondigen.

Het gaat meer specifiek om een Bring Your Own Lake-model (BYOL) waardoor data uit het datalakehouse van Salesforce integreert in dat van Databricks, en andersom. Dit met zero-ETL (Extract, Transform, Load), wat inhoudt dat de geïntegreerde data reeds gecombineerd, opgeschoond en genormaliseerd werd en dus paraat is voor data-analyses.

AI-haakje

Salesforce hangt de nieuwe mogelijkheden op aan het AI-verhaal. Volgens de CRM-specialist is het namelijk zo dat 80 procent van de IT-teams AI-tools zien als het juiste middel om waarde uit data te halen. Alleen geeft ongeveer 40 procent aan dat bedrijfsdata zich op dit moment niet nuttig bewijst door complexiteit.

De integratie maakt het mogelijk om meer data richting een AI-model te laten vloeien. Gebruikers kunnen de data verwerken en eigen AI-modellen trainen met Databricks Machine Learning om ze vervolgens in te zetten in eender welke applicatie van het Salesforce-platform.

