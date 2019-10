Databricks krijgt investering van 400 miljoen dollar

Databricks, maker van het Unified Analytics Platform, heeft een flinke investering gekregen tijdens een Series F-financieringsronde onder leiding van het Late Stage Venture Fund van Andreessen Horowitz. Het bedrijf ontving 400 miljoen dollar (359 miljoen euro), met een waardering van maar liefst 6,2 miljard dollar (5,58 miljard euro).

Databricks richt zich als Apache Spark-bedrijf met name op zijn Unified Analytics Platform, dat gebaseerd is op het Spark open source big data-framework. Dat platform wordt door enterprises gebruikt om onder meer data te analyseren en gelabelde datasets voor te bereiden om modellen mee te bouwen.

Het Unified Analytics Platform is vervolgens te gebruiken om machine learning en andere kunstmatige intelligentie-modellen te trainen, aan de hand van bestaande data.

Het bedrijf richt zich echter ook op andere projecten binnen deze markt. Zo kreeg het open source-platform MLflow van het bedrijf onlangs een nieuwe component om het beheer van machine learning-modellen te vereenvoudigen. Daarnaast richt het bedrijf zich samen met Tableau op business intelligence-oplossingen.

Omzet stijgt snel

Databricks speelt met zijn oplossingen duidelijk in op de behoeftes van bedrijven, schrijft Silicon Angle. Dat blijkt niet alleen uit de investering die het nu heeft gekregen of de hoge waardering, maar ook uit de kwartaalcijfers van het bedrijf.

De jaarlijkse terugkerende omzet is in het afgelopen jaar ruim 2,5 keer groter geworden. Daarnaast is de omzet in vier jaar tijd van vrijwel niets gestegen naar maar liefst 200 miljoen dollar.

En nu is er dus een flinke investering. Dat geld wil Databricks onder meer gebruiken om te investeren in een nieuw European Development Center in Amsterdam. Daar gaat in de komende drie jaar 100 miljoen euro heen. Daarnaast is Databricks van plan om speciale engineering-teams op te zetten om te werken aan Delta Lake en MLflow.

Delta Lake

Databricks verraste eerder deze maand nog met het Delta Lake-project, door het onder te brengen bij de Linux Foundation. Delta Lake is een opslaglaag waarmee het eenvoudiger wordt om de data-integriteit te bewaren als nieuwe data in een data lake van een enterprise stroomt.

Databricks is van huis uit een Apache Spark-bedrijf, dus het is opvallend dat dit project bij een ander wordt ondergebracht.

“De Linux Foundation draait de grootste projecten ter wereld, waaronder het Linux-project en diverse cloud-projecten. De cloud-native projecten zitten allemaal bij de Linux Foundation”, verklaarde CEO en medeoprichter Ali Ghodsi toen.