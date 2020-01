Europa wil een Europese datamarkt om Amerikaanse dominantie te breken

De Europese Unie heeft het plan opgepakt om een Europese datamarkt te ontwikkelen, waarbij data van grote Europese bedrijven wordt uitgewisseld. Het doel is om innovatie mogelijk te maken en de Amerikaanse dominantie van Amazon, Facebook en Google te breken.

De presentatie van dit plan vind plaats op 19 februari, maar Reuters heeft het concept al in kunnen zien. Het zou dus kunnen dat bepaalde zaken nog worden aangepast voor die datum. De Europese Unie is van mening dat het niet goed is dat een handvol techgiganten de beschikking hebben over het grootse deel van de data wereldwijd. Hierdoor staan andere bedrijven die op basis van data willen innoveren en groeien enorm zwak.

Deze techgiganten zijn stuk voor stuk allemaal Amerikaans en dat betekent dat Europese bedrijven zwak staan. Om onder die wurggreep uit te komen en een betere concurrentiepositie te hebben ten opzichte van de Verenigde Staten, maar ook van China, wil Europa nu een Europese datamarkt optuigen.

“de winnaars van vandaag niet per definitie de winnaars van morgen zijn”

Het idee is om grote hoeveelheden industriële en professionele data nu te kapitaliseren voor technologische innovatie. Het document van de Europese Unie stelt dat “de winnaars van vandaag niet per definitie de winnaars van morgen zijn”.

Middelen om die Europese datamarkt te creëren zijn nieuwe regels om data eenvoudiger te delen over grenzen, standaarden te ontwikkelen hoe data wordt vormgegeven en opgeslagen zodat die eenvoudiger uitwisselbaar is. Ook wordt nog gekeken naar hoe publieke data eenvoudiger gratis openbaar gemaakt kan worden. Denk aan omgevingsdata, maar ook meteorologie, statistieken en bedrijfsdata.

Verder wordt nog gekeken hoe bepaalde competitieregels kunnen worden geschrapt, die maken het in sommige gevallen nu onmogelijk om data te delen.

De Europese Commissie doet sinds vorig jaar samen met een expert groep onderzoek naar de data die verzameld wordt door de techgiganten. Ook kijken ze naar hoe die data wordt gebruikt en gedeeld. Op basis van dit onderzoek zal worden gekeken of er in de toekomt regulering nodig is om de markt open en eerlijk te houden.

Eind februari zal duidelijk moeten worden wat het exacte plan precies is en welke regels de Europese Unie voor ogen heeft.