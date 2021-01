Google wil trackingcookies vervangen met AI

Google heeft zijn plannen gedeeld om op termijn af te kunnen stappen van het gebruik van cookies om gebruikersprofielen op te zetten voor marketing. In plaats daarvan wil het bedrijf kunstmatige intelligentie (AI) inzetten om gebruikers relevante advertenties te laten zien.

Hiervoor heeft het bedrijf een nieuwe AI gebouwd, die de naam Federated Learning of Cohorts (FLoC) draagt. Google claimt dat de AI vrijwel net zo goed in staat is om relevante advertenties te tonen als er tot nu toe met cookies gebeurt, maar dat privacy beter gewaarborgd blijft.

AI draait op computer van gebruiker

Met FLoC wordt het berekenen van interesses overgelaten aan de computer van de gebruiker. Op basis van de website die de gebruiker bezoekt, stelt de browser een algemeen profiel samen van eerder bezochte websites. Websites kunnen dit profiel opvragen en op basis van dit profiel advertenties leveren.

Duizenden dezelfde profielen

Dergelijke profielen zijn niet uniek. Uiteindelijk hebben duizenden personen hetzelfde profiel, waardoor het voor een website niet meer mogelijk wordt om individuele gebruikers te onderscheiden. Google wil dat het profiel ook niet met meer informatie wordt aangeduid dan een kort identificatienummer, zoals 43A7. Het bedrijf belooft dat de advertenties tot 95 procent zo relevant zijn als wanneer trackingcookies worden gebruikt.

Privacyvriendelijker dan cookies

Eventueel zouden websites nog in combinatie met andere gegevens, zoals een ip-adres, een breder profiel van een gebruiker kunnen opmaken, maar deze oplossing belooft een stuk privacyvriendelijker te zijn dan de huidige oplossing met cookies. Daarbij krijgen websites namelijk een vrij breed overzicht van je browsegeschiedenis te zien en baseren daarop welke advertenties je voorgeschoteld krijgt.

Blokkeren van cookies

Verschillende browsers blokkeren dergelijke trackingcookies al, zoals Firefox en Safari. Googles eigen Chrome-browser verzamelt de cookies nog wel, maar het bedrijf is van plan om dat in de komende twee jaren uit te faseren. Aangezien het bedrijf voor zijn inkomsten voor een groot deel afhankelijk is van online advertentiekosten, moet het eerst een alternatief voor de cookies hebben. FLoC zou mogelijk dat alternatief kunnen worden.

Tip: Google moet mogelijk zijn Chrome-browser verkopen