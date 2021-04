Dell Technologies breidt dataprotectie uit naar SaaS-applicaties

Dell Technologies heeft een nieuwe dienst binnen zijn dataprotectie-portfolio gelanceerd. De Dell EMC PowerProtect Backup Service maakt het bedrijven nu mogelijk ook hun data binnen SaaS-applicaties en andere cloudgebaseerde workloads te beschermen.

Volgens Dell Technologies is de nu aangekondigde Dell EMC PowerProtect Backup Service een logische ontwikkeling nu steeds meer bedrijven overstappen op SaaS-applicaties en andere cloudgebaseerde workloads. Vaak verwachten bedrijven dat deze applicaties en workloads native dataprotectie met zich meebrengen, maar volgens de techgigant is dit vaak niet het geval. Dit kan mogelijk leiden tot dataverlies en daaruit voortvloeiende financiële problemen.

De overstap naar op SaaS gebaseerde applicaties en andere cloud workloads brengt dus op het gebied van dataprotectie de nodige uitdagingen mee. De introductie van Dell EMC PowerProtect Backup Service moet hiervoor een oplossing zijn.

Back-up van SaaS data

Concreet is de Dell EMC PowerProtect Backup Service een abonnementsdienst, of ook wel een cloudgebaseerd platform, die een back-up maakt van alle data binnen SaaS-applicaties. Deze back-ups vinden plaats zonder extra toegevoegde complexiteit. De dienst kan in enkele minuten worden uitgerold en zorgt ervoor dat het altijd goed wordt opgeschaald. Hierdoor zorgt de dienst ervoor dat het altijd de groeiende datavolumes kan back-uppen en beschermen.

Niet alleen data van SaaS-applicaties en cloudgebaseerde workloads kan op deze manier een back-up krijgen, maar bijvoorbeeld ook alle data die zich op diverse endpoits bevinden. Denk daarbij aan pc’s en laptops. Op deze manier kunnen bedrijven de flexibiliteit en kostenbesparende eigenschappen van cloudgebaseerde back-up combineren met langetermijnretentie voor belangrijke data die zich in edge-omgevingen bevindt, zegt Dell Technologies.

Toegankelijkheid

Een webportal geeft toegang tot de dienst en biedt daarnaast een gecentraliseerde visability en beheermogelijkheden voor de op SaaS gebaseerde applicaties, voor endpoints en hybrid workloads. De dienst beschikt daarnaast over eDiscovery-tools, data security- en compliancemogelijkheden. Door deze laatste functionaliteit kunnen bedrijven met de dienst voldoen aan alle eisen die zij hebben voor data governance.

Daarnaast maakt Dell Technologies ook bekend dat Google Cloud nu onderdeel is geworden van het Dell EMC PowerProtect Data Manager cloudecosysteem. Hierdoor hebben klanten nog meer keuze over waar hun data en workloads beschermd zijn. Verder is de dienst Dell EMC PowerProtect Cloud Snapshot Manager uitgebreid met nieuwe functionaliteit voor AWS-klanten.

