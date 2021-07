SAS wil naar de beurs

SAS bereidt een beursgang voor. De data- en analyticsgigant denkt er in 2024 klaar voor te zijn. Voor die tijd moet het bedrijf nog een aantal stappen doorlopen.

SAS bestaat sinds 1976, toen het bedrijf werd opgericht door Jim Goodnight en John Sall. Beide heren zijn nog altijd actief voor de data- en analyticsgigant, maar zijn nu dus van plan om het bedrijf naar de beurs te brengen. Volgens SAS is het een stap om door te gaan met investeringen in AI en analyticssoftware, zodat er ingespeeld kan blijven worden op de klantbehoeften. Ook wil het bedrijf diens “leiderschap verstevigen in een groeiende, zeer competitieve en steeds dynamischere markt.”

Om daadwerkelijk beursgenoteerd te worden, moet SAS nog zijn financiële rapportagestructuur op orde brengen. Ook zijn er operationele processen die geoptimaliseerd moeten worden en wil het bedrijf zich meer richten op bepaalde segmenten van het platform.

“Door ons klaar te maken voor een beursgang, openen we nieuwe mogelijkheden voor de SAS-medewerkers, klanten, partners en de bredere community om deel te nemen aan ons succes, zodat we een zo rooskleurig mogelijke toekomst voor ons allemaal hebben,” aldus Goodnight.

Wat haalt SAS op?

Onlangs verschenen er nog geruchten over een mogelijke overname door Broadcom. Toen bleek dat SAS zo’n 15 miljard dollar tot 20 miljard dollar waard is, omgerekend tussen de 12,6 miljard euro tot 16,9 miljard euro. Niet veel later waren de overnamegesprekken voorbij. Goodnight liet zijn medewerkers toen weten dat SAS niet te koop is.

SAS boekte in 2020 nog 3 miljard dollar omzet. Het bedrijf groeit ook hard: de eerste helft van dit jaar was er een omzetgroei van 8,4 procent. Hiermee toont het aan te profiteren van de behoefte aan data en analytics. Deze markt blijkt de afgelopen maanden en jaren enorm in trek. Zo groeit de totale analyticsmarkt, terwijl er ook nieuwe spelers zijn die succesvolle investeringsrondes en beursgangen afronden.

