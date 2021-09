Celonis introduceert eigen innovatiecentrum Celonis Labs

Celonis heeft een eigen expertisecentrum, Celonis Labs, opgericht voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Het onderzoekscentrum staat onder leiding van SVP Eugenio Cassiano.

Met de oprichting van een eigen expertisecentrum wil de specialist op het gebied van process mining, execution management en object process mining zijn eigen onderzoek nog beter stroomlijnen. Celonis Labs is een aparte tak binnen het bedrijf en richt zich helemaal op het ontwikkelen en versnellen van nieuwe technologische oplossingen en toepassingen.

Combinatie tussen R&D en vrij ontwikkelen

Concreet worden binnen het expertisecentrum R&D-werkzaamheden gecombineerd met ‘vrijuit denken’ van medewerkers. Dit laatste betekent onder meer dat teams in Celonis Labs helemaal hun gang kunnen gaan met nieuwe ideeën en technologieën als kunstmatige intelligentie (AI) en augmented en virtual reality.

Uiteindelijk moet dit producten en diensten voor process mining, execution management en object process mining gaan opleveren die eindgebruikers de komende tien, vijftig of zelfs honderd jaar waarde opleveren.

Eugenio Cassiano leidt Celonis Labs

Het nieuwe Celonis Labs staat onder leiding van de eveneens nieuwe SVP Eugenio Cassiano. Hiervoor was Cassiano werkzaam bij SAP als Global Head Solution Management – SAP Customer Experience. Eugenio Cassiano wordt gezien als een innovatiedeskundige en daarom de meest aangewezen persoon om de nieuwe loot aan de Celonis-stam te gaan leiden.

Eugenio Cassiano

“Mijn ultieme doel is om Celonis’ klantwaarde te verhogen tot de tiende macht. We moeten onze innovaties op het gebied van execution management met een factor tien verhogen de komende jaren”, aldus Cassiano. “Celonis Labs zal zich focussen op baanbrekende technologieën en projecten, experimenten, en R&D om de vastlopende processen te ontsluiten. Zo besparen we het bedrijfsleven miljarden euro’s, door inefficiënte processen bloot te leggen en een duurzame toekomst mogelijk te maken.”