Dell Technologies scoorde in het afgelopen kwartaal meer winst en omzet dan verwacht. Bedrijven blijven intensief in desktops en laptops investeren om hybride werken te ondersteunen.

De cijfers van het eerste kwartaal van 2022 zijn bekend. Winst en omzet groeiden fors. Na de presentatie steeg de aandelenprijs van Dell met ongeveer 7 procent. De organisatie voorspelt nog meer groei in het aankomende kwartaal, wat de koersstijging verklaart.

Dell ziet meer en meer vraag naar desktops en laptops. Bedrijven investeren in apparatuur voor hybride werken. De omzet van Dells hardwaredivisie steeg in het afgelopen kwartaal met 17 procent. De omzet van alle commerciële pc’s groeide met 22 procent naar 12 miljard dollar. De totale omzet bedroeg 26,12 miljard dollar, een miljard meer dan verwacht.

“Wij schrijven dit toe aan de de stijgende verkoopprijzen van commerciële pc’s”, vertelde aandelenanalist Angelo Zino tegen Reuters. “Chromebooks staan juist onder druk, maar in dat segment is Dell het minst actief.”

Uitdagingen

Niet alles is koek en ei. Dell zelf liet weten dat de organisatie last heeft van het wereldwijde chiptekort en verstoringen in de supply chain. Het laatste wordt verergerd door recente lockdowns in China. De lockdowns waren met name in het afgelopen kwartaal van invloed.

“We verwachten dat het aantal orders minstens tot en met het tweede kwartaal hoog blijft. Dat is het gevolg van een hoge vraag en uitdagingen in de supply chain”, deelde Jeff Clarke, co-chief operating officer bij Dell. “Daarnaast verwachten we dat ook de kosten van componenten en logistiek in het tweede kwartaal hoog zullen blijven.”

Zowel de omzet als kosten beloven te stijgen. Desalniettemin rekent Dell op winst. Voor het huidige kwartaal voorspelt de organisatie een winst per aandeel van tussen de 1,55 en 1,70 dollar.

