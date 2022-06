Volgens een rapport van Apple-analist Mark Gurman lanceert Apple meer dan tien nieuwe producten in de tweede helft van 2022 en het begin van 2023. “Een stortvloed”, aldus Gurman.

De analist voorspelt vier nieuwe iPhones, verschillende Macs met M2 en M3 CPU’s, een mixed-reality headset, premium iPads, vernieuwde AirPods, een nieuwe HomePod en een aangepaste Apple TV. Gurman doet regelmatig voorspellen. De meeste komen uit.

iPhone 14

Volgens Gurman krijgen Pro-versies van de aankomende iPhones een nieuwe versie van het always-on scherm. Het scherm stelt gebruikers in staat om widgets weer te geven, waaronder een weersvoorspelling, kalender en de aandelenkoers.

De framerate en helderheid worden verlaagd voor energie-efficiëntie. Daarnaast voorspelt Gurman slankere bezels, A16-processors en een achtercamera met een 48-megapixelsensor.

USB-C

De Europese Commissie wil dat Apple zijn lightning-ingangen vervangt met USB-C. Vandaar voorspelt Gurman een transitie naar USB-C in 2023. Ook vermoedt Gurman dat Apple later in het jaar een iPad in het lagere segment introduceert, inclusief A14-chip en 5G.

In dezelfde periode verwacht Gurman twee nieuwe Macs met M2-chips. De kans op een M2 Mac Mini en M2 Pro Mini is groot. Gurman voorspelt dat Apple dezelfde chips in twee nieuwe iPad Pro- en MacBook Pro-modellen verwerkt. Tot slot verwacht de analist een reeks nieuwe iPads met grote schermen van 14 á 15 inch.

