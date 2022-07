COVID-19, inflatie en oorlog raken de pc-markt. Gartner voorspelt dat de verkoopcijfers van Chromebooks aan het einde van het jaar met 30 procent zijn gedaald ten opzichte van 2021.

Volgens het analysebureau dalen de verkoopcijfers van alle pc’s met ongeveer 10 procent. De situatie verschilt per regio. Het beeld is vooral somber in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, waar de pc-verkoop naar verwachting met 14 procent zakt.

Gartner noemt verschillende oorzaken, waaronder het COVID-19-beleid in China, hogere kosten als gevolg van inflatie en wereldwijde instabiliteit door oorlog. We zijn ver verwijderd van het hoogtepunt van de pandemie, die de vraag naar pc’s en smartphones opdreef.

Het zijn niet alleen pc’s. Andere gadgets lijden evengoed, benadrukt Gartner. Naar verwachting daalt de verkoop van tablets met 9 procent. Fabrikanten van smartphones kunnen op 7 procent rekenen.

Chromebooks

Europese bedrijven voelen de impact van de Russische invasie in Oekraïne. Als gevolg geven consumenten minder uit aan gadgets. Andere producten krijgen prioriteit.

Volgens Gartner-onderzoeker Ranjit Atwal vangen Chromebooks de hardste klappen. Hij verwacht dat de verkoop met 30 procent keldert. Inflatie zorgt voor kleinere marges, waardoor fabrikanten hun prijzen verhogen. Hogere prijzen leiden tot minder verkoop.

