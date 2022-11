Alibaba Cloud lanceerde een reeks nieuwe producten tijdens zijn Aspara-conferentie.

De Chinese cloudprovider beschouwt cloud computing als water, gas en elektriciteit. De organisatie wil haar diensten makkelijk en continu beschikbaar maken.

Sprekers op de Aspara-conferentie voorspelden dat cloudklanten in de toekomst zullen betalen op basis van verbruik, net zoals de manier waarop energie per kilowattuur wordt verrekend.

Als eerste stap heeft Alibaba Cloud een aantal SaaS-producten serverless gemaakt. De organisatie biedt op dit moment 20 serverless diensten aan. Alibaba Coud is van plan om het aanbod mettertijd uit te breiden.

Nieuw apparaat, nieuwe architectuur

Daarnaast introduceerde Alibaba Cloud een nieuwe cloud PC. Het bedrijf wil meer investeren in zijn eigen infrastructuur. De ‘Wuying Cloudbook’ is volgens Alibaba ontworpen om onbeperkte rekenkracht te bieden en gegevensbeveiliging te verbeteren. De organisatie beschreef het apparaat als een kosteneffectieve optie voor hybride medewerkers.

Schaalbaarheid, beveiliging en compatibiliteit met de cloud staan centraal. Hierdoor kunnen gebruikers “volledig gebruik maken van de kracht van cloud computing terwijl de werklast voor lokale apparaten wordt geminimaliseerd”, aldus de organisatie. Rekenkracht en opslag kan à la minute worden op- en afgeschaald, zonder de capaciteitsbeperkingen van traditionele on-premises hardware.

Wuying Cloudbook

Typische securityproblemen zoals gegevensverlies en kwetsbaarheden in pc’s zijn volgens de organisatie verleden tijd. De Wuying Cloudbook is gebaseerd op de Wuying Architecture. De technologie is een onderdeel van de Elastic Desktop Service (EDS) van Alibaba Cloud, beschikbaar in cloudregio’s Hongkong, Singapore, Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Filippijnen, Japan en het Midden-Oosten.