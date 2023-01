Apple lanceert Mac mini-modellen met M2- en M2 Pro-processoren. De modellen presteren een stuk beter dan de M1-uitvoeringen van de vorige generatie.

De M2- en M2 Pro-modellen zijn vanaf vandaag te bestellen en worden vanaf 24 januari geleverd. De processoren zijn het grootste verschil met de vorige generatie. In plaats van M1 koos Apple voor M2 en M2 Pro, de nieuwste merkeigen processoren van de techgigant.

Beide modellen hebben meerdere uitvoeringen met verschillende memory- en storagecapaciteit. De goedkoopste uitvoering met een M2-processor is verkrijgbaar vanaf 719 euro. De goedkoopste uitvoering met een M2 Pro-processor is verkrijgbaar vanaf 1569 euro.

M2 versus M1

Apple vergeleek de prestaties van beide modellen met de vorige generatie. Bewerkingssoftware Final Cut Pro draaide tot 2,4 keer sneller op uitvoeringen met een M2-processor dan op uitvoeringen met een M1-processor. Adobe Photoshop versnelde met tot 50 procent.

De prestatieverbeteringen van uitvoeringen met M2 Pro-processoren zijn hoger. In dit geval draaide Final Cut Pro tot 4,2 keer zo snel als op uitvoeringen met een M1-processor. Affinity Photo versnelde met tot 250 procent.

Ingangen en software

Elk model bevat een ethernet-ingang, HDMI-ingang en twee USB-A-ingangen. Een 3,5mm-ingang biedt ruimte voor de meeste koptelefoons. Het aantal Thunderbolt 4-ingangen verschilt per processor. M2 Pro-uitvoeringen hebben er vier, M2-uitvoeringen hebben er twee. Beide modellen draaien op macOS Ventura, de nieuwste versie van het besturingssysteem.

Naar eigen zeggen ontwierp Apple de modellen met het oog op duurzaamheid. Het aluminium in de behuizing is volledig gerecycled, evenals aardmetalen in alle magneten. Net zoals de meeste grote apparaatfabrikanten staat Apple onder druk van Europese klimaatdoelstelling. De techgigant wil producten tegen 2030 klimaatneutraal produceren en leveren.

Tip: Intel lanceert Sapphire Rapids, Ponte Vecchio en Sapphire Rapids HBM