In april werd de European Chips Act eindelijk goedgekeurd. Een investering van 43 miljard euro dient ervoor te zorgen dat het continent competitiever wordt op het gebied van chipproductie. Sinds 21 september is de wetgeving officieel van kracht. Wat houdt het in?

De Chips Act moet het marktaandeel van de EU omtrent chipproductie verdubbelen, van 10 naar 20 procent van de wereldwijde industrie. Dit terwijl er elders minstens zoveel wordt geïnvesteerd als de 43 miljard euro die Europa tot 2030 vrij maakt, waarvan 3,3 miljard euro direct uit de EU-portemonnee komt. In Amerika ondertekende president Biden de US Chips and Science Act in augustus 2022, waarbij er in totaal 52,7 miljard dollar aan subsidies naar halfgeleiderproductie en -onderzoek ging. Ook in China zijn de investeringen reusachtig, met omgerekend 30 miljard euro om Huawei’s chipproductie te versterken.

Drie speerpunten

De European Chips Act heeft veel veranderingen gekend sinds het in februari 2022 opgesteld werd. Zo was er destijds sprake van een groot chiptekort tijdens de coronapandemie, waardoor de EU zich genoodzaakt voelde om de eigen bevoorrading te garanderen. Momenteel is dat geen acuut probleem, met een andere framing voor het “Chips for Europe”-initiatief. Europa is nog altijd een grote speler als het gaat om innovatie rondom chipfabricage. Amerikaanse en Aziatische chipreuzen zijn bijvoorbeeld veelal afhankelijk van de machines van het Nederlandse ASML. Ook het Belgische imec is een belangrijke speler op het gebied van chiponderzoek. Dit betekent dat het ook een rol heeft in de chipproductie elders, waardoor het nog steeds bevoorrading kan afdwingen.

3,3 miljard aan EU-investeringen dienen te helpen bij het construeren van regionale centra voor innovatie, ontwerp en het ontwikkelen van quantumchips. Terwijl Europa zich momenteel specialiseert in oudere productieprocessen voor chips bedoeld voor onder andere auto’s en industriële apparatuur, moet dit initiatief daar verandering in brengen.

Ten tweede hoopt de EU met deze Chips Act investeringen van externe partners aan te trekken. Intel en TSMC hebben al plannen liggen voor chipfabrieken op het continent. Dergelijke projecten zijn in veel gevallen afhankelijk van overheidssubsidies, die dankzij de European Chips Act sneller groen licht kunnen krijgen van Brussel.

Als derde speerpunt wil de EU het overzicht kunnen bewaren over enige potentiële tekorten, disrupties en andere problemen. Als de chipproductie om wat voor reden dan ook niet op peil blijft, kan een crisisfase geäctiveerd worden waardoor niet specifiek genoemde maatregelen getroffen kunnen worden.

Kritiek en onduidelijkheid

Al eerder brachten we het nieuws dat lang niet iedereen gerustgesteld is door de Europese chipplannen. Allereerst beweerde de CEO van NXP dat er 500 miljard nodig was om de doelstelling van 20 procent marktaandeel in de wereldwijde chipproductie te garanderen in 2030. Sindsdien zijn er wereldwijd nog meer concurrenten opgedoken met grote investeringen, waaronder Zuid-Korea. De markt zal in beweging blijven, waardoor mogelijk extra Europese subsidies nodig zijn om bij te blijven.

Ook is het nog onduidelijk wie op investeringen kan rekenen. Momenteel zijn de plannen van grootmachten als Intel en TSMC vooral in het nieuws, terwijl er al langer stemmen opgaan die pleiten voor het ondersteunen van start-ups en nieuwkomers in de industrie.

