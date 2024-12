Microsoft hijst witte vlag: Windows 11 ook op oudere pc’s

Microsoft maakt het mogelijk om Windows 11 op veel meer pc’s dan voorheen te installeren. Na jaren vastgehouden te hebben aan hoge systeemeisen, geeft Microsoft de strijd op.

Microsoft vereist Trusted Platform Module (TPM) 2.0-support en Secure Boot-mogelijkheden voor de UEFI om officiële ondersteuning te bieden. Dit was voor pc’s met bijvoorbeeld Intel-chips van de 7e Core-generatie te veel gevraagd. Met andere woorden: zelfs de krachtigste computer uit 2017 kon niet Windows 11 draaien als je het aan Microsoft vroeg.

Gedogen

Het was wel allang mogelijk om Windows 11 op pc’s te installeren die niet aan de eisen voldeden. Toch waren alle methodes buiten de Microsoft-supportpagina’s uitgelegd. Nu ontvangt een Windows 11-installatie op niet-ondersteunde hardware een watermerk. Ook controleert de PC Health Check-app welke componenten niet compatibel zijn met het besturingssysteem.

Uiteindelijk gedoogt Microsoft hooguit het draaien van Windows 11 op deze manier. “Als Windows 11 wordt geïnstalleerd op hardware die niet in aanmerking komt, moet je rekening houden met compatibiliteitsproblemen.” Een apparaat zou zelfs kapot kunnen gaan, luidt de ietwat alarmistische officiële raad. Tevens biedt Microsoft geen garanties over de compatibiliteit van latere Windows 11-updates.

De officiële waarschuwing luidt:

“Deze pc voldoet niet aan de minimale systeemvereisten voor Windows 11. Deze vereisten zorgen voor een betrouwbaardere ervaring van hogere kwaliteit. Het installeren van Windows 11 op deze pc wordt afgeraden en kan leiden tot compatibiliteitsproblemen. Als je doorgaat met het installeren van Windows 11, wordt je pc niet langer ondersteund en heb je geen recht meer op updates. Schade aan je pc door gebrek aan compatibiliteit wordt niet gedekt door de fabrieksgarantie. Door Accepteren te selecteren, bevestigt u dat u deze verklaring hebt gelezen en begrepen.”

Toch witte vlag

Alsnog is deze stap fors. Microsoft geeft voor het eerst publiekelijk toe dat gebruikers wellicht geen ondersteunde pc gaan kopen. De timing is eveneens logisch. Windows 10-support verdwijnt over tien maanden, waardoor honderden miljoenen pc’s niet veilig inzetbaar meer zijn.

Het moet niemand verbazen dat Windows 11-adoptie achterblijft. De pc-markt was vóór de coronapandemie in een levensgrote dip en deze trend zette door nadat werken op afstand niet meer de enige optie was voor velen. De industrie heeft nu de hoop gevestigd op de AI-pc, maar zelfs onder die nieuwe naam zijn er weinig tekenen van verandering.

