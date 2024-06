ASUS heeft tijdens Computex verschillende nieuwe monitors gepresenteerd. Onder het professionele aanbod valt er te kiezen uit de ASUS ProArt Display met een 5K- of 8K-resolutie. Ook is er een opbouwbare ZenScreen die slechts 700 gram weegt en een variant met Google TV.

De 5K-versie van de ProArt Display (PA27JCV) is 27 inch groot, waarmee het 218 pixels per inch bevat door een resolutie van 5120×2880. Ook heeft de monitor een DCI-P3-dekking van 99 procent en 100 procent sRGB. Met zogeheten LuxPixel-technologie met onder meer een coating die reflecties weert, zou het scherm een “papier-achtig” effect hebben voor de kijker. Qua connectiviteit is er DisplayPort via USB-C met 96W aandrijving, DisplayPort, HDMI en een USB-hub.

8K-variant

De ProArt 8K Display (PA32KCX) is 32 inches en kent een resolutie van 7680×4320. DCI-P3-dekking is hierbij 97 procent, terwijl de maximale helderheid 1200 nits betreft. Continu kan het paneel 1000 nits leveren. Ook hier is sprake van LuxPixel, maar daarnaast een gemotoriseerde “colorimeter” die automatisch en zelfstandig kalibreert. Dit betekent dat de monitor ook op de lange termijn kleuraccuraat zou moeten blijven. Meerdere HDR-formats zijn ondersteund, waaronder HDR10 en HLG. Connectiviteit bestaat uit twee Thunderbolt 4-poorten met maximaal 96W, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 en wederom een ingebouwde USB-hub.

ASUS ZenScreen Smart (MS27UC). Bron: ASUS

Experimentele opties

Naast deze conventionele opties komt ASUS met vrij innovatieve monitors. De ZenScreen Duo OLED (MQ149CD) is een opbouwbaar model ontworpen voor draagbaarheid. Het is 14 inch groot, 16:10 en bevat twee OLED-panelen die uit kunnen vouwen voor een 21-inch optie. De ZenScreen Duo kan gekanteld worden voor portretmodus of landschapmodus. Met 700 gram is de monitor relatief handzaam.

ASUS ZenScreen Duo OLED (MQ149CD). Bron: ASUS

De ASUS ZenScreen Smart (MS27UC) klinkt wat conventioneler met 27 inch in Full HD met een IPS-paneel. Echter is het de eerste Google TV smart monitor van ASUS, zodat er zonder een pc van entertainmentdiensten gebruik gemaakt kan worden. Connectiviteit bestaat uit HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C met 90W vermogen, USB-hub poorten, dual-band WiFi en Bluetooth 5.0.

