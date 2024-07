Nog veel onduidelijkheid over werking apps en programma’s op Windows Copilot+ pc’s

De ene na de andere Copilot+ pc komt inmiddels op de markt, maar er is nog wel enige onduidelijkheid over de mogelijkheid om programma’s en apps te draaien die voor x86-architectuur zijn gebouwd en waarvoor geen Arm-variant bestaat. Niks aan de hand, zegt Microsoft, die belooft dergelijke apps gewoon via de ingebouwde Prism-emulator te draaien. Toch even goed opletten, zegt Copilot+ pc-maker Samsung.

Gebruikers van Copilot + pc’s kunnen slechts op twee plekken terecht om te checken of de door hun gebruikte software eigenlijk wel beschikt over een Arm-variant. Dat zijn WorksoWOA.com (eigenlijk alleen voor games) en Armrepo.ver.it.

Qualcomm, de maker van de op Arm gebaseerde Snapdragon-chipset waar de Copilot+ pc’s mee zijn uitgerust, verwees The Register bij navraag naar deze sites. Beide zijn echter onofficieel en allerminst volledig. Eerder trok elektronicareus Samsung aan de bel door te waarschuwen dat sommige apps en games niet voor de Arm-architectuur geschikt zijn. Samsung hoort bij het rijtje bedrijven dat een Copilot+ pc op de markt brengt. In het geval van Samsung is dat de GalaxyBook Edge 4.

Prism-emulator

Hoewel aardig wat software ook in een variant bestaat die geschikt is voor Arm-architectuur, betreft dit niet altijd officieel ondersteunde software. Wanneer een voor Arm geschikte versie ontbreekt, voorziet Microsoft in een emulator, Prism genaamd, die zonder al te veel snelheidsverlies de x86-programma’s kan draaien op een Arm-pc. In de blogpost waarmee Microsoft de Copilot+ pc aankondigt, schrijft het bedrijf dat met Prism elke app fantastisch loopt; native of geëmuleerd.

Mogelijk heeft het voorbehoud van Samsung te maken met de versie van Windows die men in Zuid-Korea krijgt. Microsoft heeft daar een antitrustzaak verloren en moest enkele componenten uit Windows halen die het elders nog gewoon mag bundelen. Wellicht is dat de reden voor de waarschuwing van Samsung. Het bedrijf doet de mededeling ook alleen op hun Koreaanse site.

De meeste andere aanbieders van Copilot+ pc’s (onder andere Lenovo, HP, Dell, Acer en ASUS) verwezen naar de compatibiliteitslijst van Qualcomm of naar de dezelfde sites als waar Qalcomm al mee kwam.

Alleen ASUS noemde een Microsoft Learn-blog (waar Microsoft zelf dus niet naar verwees) met meer uitleg over emulatie op Arm. Daarin staat dat x86- of x64-programma’s niet weten dat ze op Arm-architectuur draaien, tenzij ze specifieke API’s bevragen over het apparaat waarop ze draaien. De app krijgt dan info over de geëmuleerde processor in plaats van de eigenlijke chipset.

