Apple verrast met groeicijfers, AWS stelt teleur

Apple overtrof deze week de verwachtingen met sterke kwartaalcijfers dankzij iPhone-verkopen en herstel in China, terwijl Amazon beleggers teleurstelde door tegenvallende groei van zijn clouddivisie AWS, ondanks een verder solide resultaat.

Apple heeft in het derde kwartaal van 2025 zijn sterkste omzetgroei in ruim drie jaar laten zien. De omzet steeg met 9,6 procent tot 94 miljard dollar, waar analisten gemiddeld rekenden op 89,3 miljard. Het herstel werd grotendeels gedragen door sterke iPhone-verkopen en een opvallende opleving van de Chinese markt.

In dat land, waar lokale merken het Apple de afgelopen jaren lastig maakten, wist het bedrijf opnieuw marktaandeel te winnen. De iPhone-omzet kwam uit op 44,6 miljard dollar, geholpen door de lancering van het nieuwe instapmodel 16e. Ook de dienstenafdeling presteerde beter dan verwacht. In China boekte Apple een omzet van 15,4 miljard dollar, een stijging van 4,4 procent op jaarbasis.

Apple-topman Tim Cook gaf aan dat in veel belangrijke markten een versnelde groei te zien was, waaronder in opkomende economieën. Ook de invoerheffingen in de VS hadden een onverwacht effect. Hoewel ze de kosten opdreven, stimuleerden ze consumenten om sneller tot aankoop over te gaan, uit vrees voor prijsstijgingen. Die impuls bleek echter van tijdelijke aard en was goed voor slechts een beperkt deel van de omzetgroei.

Apple verwacht ook in het vierde kwartaal een solide prestatie, met een voorspelde omzetgroei in het midden tot hoge enkelcijferige bereik. De winst per aandeel kwam uit op 1,57 dollar, duidelijk boven de verwachting van 1,43 dollar.

Toch uitten beleggers ook zorgen over Apple’s achterstand op het gebied van AI. Cook maakte duidelijk fors te willen investeren in deze technologie, ook door middel van overnames.

Beleggers niet tevreden over Amazon

Waar Apple de markt verraste met meevallende cijfers, stelde Amazon teleur met de prestaties van zijn clouddivisie AWS. Hoewel de totale kwartaalomzet van Amazon met 13 procent steeg naar 167,7 miljard dollar en de winst met ruim een derde toenam tot 18,2 miljard, bleef de groei van AWS steken op 17,5 procent. Dat is slechts net voldoende om aan de verwachtingen te voldoen, zeker in vergelijking met concurrenten als Microsoft Azure en Google Cloud die respectievelijk 39 en bijna 32 procent groeiden.

Beleggers maakten zich bovendien zorgen over de sterk gedaalde winstmarge van AWS. Ondanks recordomzetten in de e-commerce en grote investeringen in AI-capaciteit, daalde het Amazon-aandeel in de nabeurshandel met ruim zes procent.