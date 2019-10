Dell Boomi-platform krijgt nieuwe API management-functies

Dell Boomi heeft zijn platform voorzien van nieuwe functies, waaronder uitgebreidere opties voor API-management. Daarnaast gaf het bedrijf details over zijn Event Driven Architecture (EDA), waarmee klanten kunnen experimenteren met event driven architectures, en deze kunnen ontwikkelen en adopteren.

Het Dell Boomi platform is nu voorzien van een API Developer Portal, schrijft Solutions Review. Daarin zitten self-service-opties voor consumenten, zoals een functie waarmee beschikbare services ontdekt kunnen worden. Ook stelt het ontwikkelaars in staat om applicaties zelf te beheren, zelf te registeren en het gebruik van API’s goed te keuren.

De Boomi API Gateway werkt ondertussen als een governance-mechanisme, dat bovenop de Atom runtime distributietechnologie is gebouwd. Deze functie is handig voor het beheren van externe API’s of interne microdiensten die bescherming vereisen. Dit kan in de cloud, aan de edge van het netwerk of on-premise gedaan worden.

Met API Proxy wordt het mogelijk om het platform te gebruiken als een gecentraliseerd mechanisme voor alle API’s en diensten die gemaakt zijn buiten Boomi. De API Proxy laat gebruikers data en API’s van derde partijen gebruiken.

EDA

Ook maakte Boomi dus details bekend over zijn nieuwe Event Driven Architecture-oplossingen. Bestaande klanten van Boomi kunnen de oplossingen gebruiken via een nieuwe EDA-pagina.

Het initiatief richt zich op het bouwen van een sterker partner-ecosysteem met verkopers die zich specialiseren in brokeres, event meshes, streaming en pub/sub-technologie. Dell Boomi biedt nu al integraties voor Amazon SQS, Microsoft Azure Service Bus-diensten en RabbitMQ van Pivotal.

Chief Product Officer Steve Wood vertelt: “Conversational AI en business insights worden nu naar klanten en partners gebracht, en het platform maakt het eenvoudig om daarmee te werken. Onze API management-updates stellen klanten in staat om hun ecosysteem uit te breiden en hun bedrijf veilig onder te brengen in de API-economie.”