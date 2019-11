Cloud Foundry maakt cursus voor Certified Developer Exam open source

Ontwikkelaars kunnen met het Certified Developer Exam van Cloud Foundry aantonen dat ze cloud-vaardigheden en expertise hebben. De Cloud Foundry Foundation heeft educatief materiaal open source gemaakt, zodat ontwikkelaars zich kunnen voorbereiden.

Cloud Foundry Certified Developer is een professionele certificering voor cloud-native ontwikkelaars. Ontwikkelaars kunnen met het certificaat aantonen dat ze Cloud Foundry-vaardigheden en -expertise hebben. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn om je als ontwikkelaar te onderscheiden bij sollicitaties.

Om het certificaat te behalen, moet er echter eerst examen gedaan worden. Daar moeten ontwikkelaars zich logischerwijs op voorbereiden. De Cloud Foundry Foundation helpt daarbij door een cursus open source te maken, als aanvulling op de Developer-trainingscursus die het nu al aanbiedt, schrijft ZDNet.

“Door dit materiaal breed beschikbaar te maken, geven we zoveel mogelijk mensen de kans om zich voor te bereiden op het Cloud Foundry Certified Developer Exam”, aldus CTO Chip Childers van de Cloud Foundry Foundation.

Inhoud van de cursus

Concreet gaat het om een voorbereidingscursus, met materiaal voor zowel discussies geleid door een instructeur als hands-on voorbeelden. Daarmee is het een aanvulling op de Developer-trainingscursus die het bedrijf nu al aanbiedt.

Bij dergelijke cursussen bestaat natuurlijk het gevaar dat het teveel lijkt op het examen. Om dat te voorkomen, kijkt de cursus op een functionele manier naar de competenties van Cloud Foundry, die mogelijk op het examen terugkomen.

Het uiteindelijke examen test ontwikkelaars op hun praktische en conceptuele kennis van Cloud Foundry en algemene cloud-native architectuurprincipes. Het examen duurt drie uur en bestaat uit prestatiegebaseerde vragen en meerkeuzevragen.

Ook Google gaat open source

Niet alleen de Cloud Foundry Foundation maakt dergelijke documentatie open source. Tijdens de Open Source Summit Europe in Frankrijk liet Google weten dat het bedrijf werkt aan een nieuwprogramma om technische schrijvers naar open source-projecten te brengen die te weinig resources hebben om goede documentatie te maken. Dat project heet Season of Docs.

Het project is vergelijkbaar met Summer of Code, waarbij studenten gekoppeld worden aan projecten om aan code te werken. Bij Season of Docs wordt echter specifiek gezocht naar technische schrijvers die werken aan documentatie.

Hiervoor werkt Google met vijftig verschillende open source-projecten, waar al technische schrijvers voor gevonden zijn.