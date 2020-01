Atlassian updatet Jira om ontwikkelprocessen efficiënter te maken

Atlassian heeft een update aangekondigd voor Jira. De tool voor het plannen en volgen van software-projecten moet ontwikkelaars meer visibiliteit geven op development-processen, zodat de efficiëntie toeneemt en het beheer efficiënter verloopt.

De update bouwt voort op de versie van Jira die in 2018 gelanceerd werd. Destijds werden er een aantal Trello-achtige (de project management-tool van Atlassian) toegevoegd, alsmede de zogeheten roadmapping-feature. Deze visuele roadmaps geeft ontwikkelaars zicht op code waaraan gewerkt wordt.

De nieuwe update brengt live progress tracking naar de roadmapping-feature. Progressiebalken laten de algemene status van iedere roadmap-item zien, waardoor de algemene status van projecten snel inzichtelijk moet zijn. Ook nieuw is het kunnen uitklappen van de roadmaps om extra informatie te krijgen over bepaalde projecten. Daarnaast komen er wat functies bij die sommige gebruikers misten, zoals meer drag-and-dropfunctionaliteit, nieuwe filters en user interface-aanpassingen.

Integraties met andere tools

Met de update wil Atlassian er tevens voor zorgen dat Jira beter samenwerkt met andere oplossingen uit zijn portfolio. Workflow-tool Confluence krijgt namelijk een integratie met de roadmapping-feature. De roadmaps kunnen daardoor direct ingeschoten worden in Confluence, de tool die ook door niet-ontwikkelaars gebruikt wordt. Daardoor kunnen developers die Jira gebruiken eenvoudiger communiceren met andere medewerkers in het bedrijf, bijvoorbeeld leidinggevenden die enig belang hebben bij een ontwikkeltraject.

Ook zal er spoedig een integratie uitgerold worden met Code Barrell, een software-leverancier die eind vorig jaar nog overgenomen werd door Atlassian. Deze partij maakt de zogeheten tool Automation for Jira, een add-on voor het automatiseren van herhalende taken binnen Jira. Het idee erachter is dat Jira-gebruikers met veel verschillende systemen praten, werk dupliceren en handmatig werk invoeren in verschillende systemen. Door dit te automatiseren, ook voor werknemers zonder programmeerkennis, wordt medewerkers tijd bespaard. Code Barrell lijkt dus steeds meer in het Atlassian-portfolio opgenomen te worden.