Monday.com introduceert versie 2.0 met no-code development

Monday.com heeft versie 2.0 geïntroduceerd van zijn flexibele workflow platform. Met de nieuwe versie van dit platform kunnen klanten ook apps bouwen bovenop het Monday-platform. Hiermee omarmt Monday een vorm van no-code.

Volgens de CEO van Monday, Roy Mann, is de nieuwe versie van het product voor meerdere doeleinden geschikt, het is een uiterst flexibele workflow tool. De CEO stelt: “Of het nou gaat om process management, portfolio management, project management, CRM management, hotel management of R&D management. Het is alles wat je maar wil, we geven de bouwstenen om te bouwen wat je maar wil.”

Met de lancering van Monday 2.0 biedt het platform een no-code omgeving, waarmee deze bouwstenen kunnen worden omgezet in applicaties door simpelweg met de muis te klikken. Hiermee kan volgens Monday op alle bedrijfsbehoefte worden ingespeeld. Door alle zakelijke processen in workflows te stoppen kan alles netjes worden bijgehouden en hoeven bedrijfsactiviteiten niet meer in de zogenaamde “white-space” te vallen, waarbij het ontduidlelijk is wat iemand nou eigenlijk doet.

Deze applicaties en workflows kunnen daarnaast enorm goed integreren met externe applicaties en diensten. Waardoor de kracht van de workflows enorm toeneemt. In versie 2.0 zitten al meer dan honderd voorgeprogrammeerde automation en no-code automatoins met andere applicaties. Hierdoor kunnen project managers zeer gevanceerde workflows en integraties bouwen zonder enige vorm van code. Daarmee is Monday het volgende techbedrijf dat in de wereld van no-code of low-code actief wordt.

Ontwikkelaars van harte welkom op platform uit te bouwen

Monday laat aan Techzine weten dat het platform ook open is voor ontwikkelaars. Zodat zij integraties met het Monday-platform kunnen bouwen. Dit is echter pas het begin, binnenkort moet er ook een echte applicatiewinkel volgen, waarin integraties en apps verkocht kunnen worden die bovenop het Monday-platform draaien.

Monday groeit daarmee langzaam door tot een echt enterprise-platform. Vorig jaar haalde het nog 150 miljoen dollar op in een investeringsronde, tegen een waarde van 1,9 miljard dollar. Het bedrijf heeft inmiddels 370 werknemers en meer dan 100.000 klanten.