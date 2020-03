Google onder vuur vanwege verplicht opgelegde Firebase-code

Google ligt onder vuur van de justitiële autoriteiten in de Verenigde Staten omdat het app-ontwikkelaars zou verplichten zijn Firebase-code in de apps op te nemen. Deze code krijgt inzicht in data van eindgebruikers en levert zo mogelijk concurrentievoordeel op.

Volgens Reuters wordt er door het Amerikaanse Ministerie van Justitie en verschillende aanklagers van enkele staten onderzoek gedaan naar deze verplichting. De centrale vraag die gesteld wordt, is of de techgigant door deze verplichting concurrerende bedrijven benadeelt. Het onderzoek naar de Firebase-verplichting zou onderdeel uitmaken van een groter onderzoek naar mogelijke concurrentievoordelen van Google.

Met de tools van het in 2014 overgenomen Firebase krijgt Google informatie over hoe mensen de apps gebruiken waarin de code is opgenomen. Dit kan de techgigant onder meer helpen bij het versturen van doelgerichte advertenties. De tools worden standaard gebundeld met Android Studio waarmee app-ontwikkelaars apps kunne coderen voor het mobiele besturingssysteem.

Klachten van ontwikkelaars

De kritiek op het gebruik van deze code richt zich vooral op dat deze tools optioneel zouden zijn, maar dat de techgigant het steeds moeilijker maakt de tools niet te gebruiken. Zonder deze tools zouden apps zelfs alle basisfunctionaliteit verliezen.

Vorig jaar maakte Google het voor app-ontwikkelaars verplicht om Firebase Cloud Messaging-code te gebruiken om pushberichten voor eindgebruikers nodig te maken. Volgens de techgigant zorgt de tool ervoor dat de batterijcapaciteit van smartphones door de betreffende app niet achteruitgaat.

App-ontwikkelaars kunnen wel alternatieven gebruiken voor Firebase om notificaties te kunnen versturen, zoals Pushy. Ontwikkelaars van deze laatste technologie geven aan dat Google steeds meer regels voor deze tool oplegt, waardoor de levensvatbaarheid van dit product steeds verder wordt verminderd. Volgens de ontwikkelaars van Pusy is het een duidelijke trend dat Google zoveel mogelijk diensten in Firebase probeert te verwerken en daardoor ontwikkelaars belet om met alternatieven te werken.

Een andere klacht over het pushen van Firebase zou zijn dat de techgigant ontwikkelaars dwingt de code te gebruiken om met hun apps bezoekersdata te kunnen opslaan voor de eigen dienst Google Analytics. Google zegt de ontwikkelaars dat de implementatie van Firebase hen juist kan helpen om de resultaten van hun advertentiecampagnes te verbeteren.

Reactie Google

In een reactie op de beschuldigingen geeft Google aan dat alle Firebase tools nog steeds optioneel zijn en samen met concurrerende diensten kunnen worden gebruikt. Bovendien helpt, aldus de techgigant, Firebase de ontwikkelaars meer te verdienen aan advertenties.

Toch stellen critici dat de praktijk van Google rondom Firebase een goed voorbeeld is van hoe grote techbedrijven, door startups op te kopen, langzamerhand hun monopolie uitbreiden.